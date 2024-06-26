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Uluslararası uyuşturucu karteli çökertildi: Kırmızı bültenle aranan çete lideri Kerim Dağlıoğlu İspanya'da yakalandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı katılımıyla İspanya'da düzenlenen Argay Operasyonu ile uluslararası uyuşturucu karteli çökertildi. Ülkemizce kırmızı bültenle aranan ve 'Emre Karaca' ismiyle bilinen örgüt lideri Kerim Dağlıoğlu yakalandı.

08:40 - 26/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 08:58 - 26/06/2024 Çarşamba
DHA
İspanya'da nefes kesen ARGAY operasyonu.
İspanya'da nefes kesen ARGAY operasyonu.

Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı katılımıyla İspanya'da düzenlenen Argay Operasyonu ile uluslararası uyuşturucu karteli çökertildi. Ülkemizce kırmızı bültenle aranan ve 'Emre Karaca' ismiyle bilinen örgüt lideri Kerim Dağlıoğlu yakalandı.

Argay Operasyonu'nda, uluslararası seviyede aranan Kerim Dağlıoğlu ile birlikte İspanya, Almanya, Avusturya, Suriye, Karadağ, Romanya, Ukrayna, Arjantin ve Venezuela vatandaşı örgüt üyesi toplam 42 zehir taciri tutuklandı.

Yaklaşık 9 aydır devam eden ve polisiye iş birliği çerçevesinde 11 Haziran tarihinde startı verilen İspanya'daki operasyonlarda Fransız, İspanya Guardia Civil ve Türk Emniyetinden oluşan 400'den fazla polis katıldı.

Granada, Malaga ve Sevilla'da yapılan operasyon ve ev aramalarında; 2 tondan fazla esrar ve çok sayıda ateşli silah, lüks araçlar ve nakit para ele geçirildi.



#ARGAY operasyonu
#İspanya
#Narkotik
#Kerim Dağlıoğlu
#çete lideri
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