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POLİTİKA

Ümit Özdağ’ın korumaları vatandaşı darp etti: Sen bizim kim olduğumuzu biliyor musun?

Parti çalışmaları için Mersin’de bulunan Ümit Özdağ’ın korumaları, yol isteyen vatandaş ile eşini “Sen bizim kim olduğumuzu biliyor musun?” diyerek darp etti.

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Abdullah Sarica Yeni Şafak
Ümit Özdağ’ın korumaları vatandaşı darp etti: Sen bizim kim olduğumuzu biliyor musun?
Mersin'de Ümit Özdağ'ın korumalarından vatandaşa şiddet.

Aral T. isimli vatandaş, dün saat 18.00 sıralarında eşi ve kızıyla birlikte aracıyla seyir halindeyken Adnan Menderes Bulvarı üzerinde Zafer Partisi’nin konvoyuna denk geldi. Yol istemek için plakasında Ümit Özdağ yazılı koruma aracına korna çalan vatandaş, yol vermeyince aracın solundan geçerek yoluna devam etti. Arkasından gelen koruma aracı, Aral T.’nin otomobiline çarptı. Araçtan inen Aral T. ile eşi Özdağ’ın korumaları tarafından darp edildi.

“BİZİM KİM OLDUĞUMUZU BİLİYOR MUSUN?” TEHDİDİ

  • Mersin Polis Merkez Amirliğine giderek şikayette bulunan Aral T., koruma aracının hızla gelerek selektör yaptığını, “Sen kime korna çalıyorsun, sen bizim kim olduğumuzu biliyor musun çek kenara“ diyerek sinkaflı kelimeler söylediğini beyan etti. Bu esnada başka bir koruma aracının kendi aracına arkadan çarptığını belirten Aral T., korumaların eşini ve kendisini darp ettiğini ifade etti.

ÖZDAĞ PARTİ ARACINDAYDI

Parti aracı içerisinde bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın olaydan bilgisi olduğunu söyleyen Aral T., Özdağ’ın olayı sorduğunu ancak korumaların yaşanan olayı yalanladığını kaydetti. Aral T., kendisini ve eşini darp eden korumalardan şikayetçi oldu.

Ümit Özdağ’ın korumaları vatandaşı darp etti: Sen bizim kim olduğumuzu biliyor musun?
OYNAT 00:43
Ümit Özdağ’ın korumaları vatandaşı darp etti: Sen bizim kim olduğumuzu biliyor musun?
Parti çalışmaları için Mersin'de bulunan Ümit Özdağ'ın korumaları, yol isteyen vatandaş ile eşini “Sen bizim kim olduğumuzu biliyor musun?” diyerek darp etti.


Ümit Özdağ sığınmacı nefretini bir üst boyuta taşıdı: Sınıra ilk mayını yerleştireceğiz
OYNAT 00:31
Ümit Özdağ sığınmacı nefretini bir üst boyuta taşıdı: Sınıra ilk mayını yerleştireceğiz
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin 1'inci Olağan Adana İl Kongresi'ne katılmak ve il binasının açılışını yapmak üzere kente geldi.

Özdağ, burada yaptığı konuşmada sığınmacı nefretini bir üst boyuta taşıyarak, 'Reyhanlı'da, Türkiye-Suriye sınırına, iktidara geldiğimizde tamamlamak üzere ilk mayını yerleştireceğiz' ifadelerini kullandı.

Ümit Özdağ köstebeklerini itiraf etti: İstihbaratçı ve polis öğrencilerim bana içeriden bilgi veriyor
OYNAT 00:39
Ümit Özdağ köstebeklerini itiraf etti: İstihbaratçı ve polis öğrencilerim bana içeriden bilgi veriyor
Asılsız itham ve rakamlarla kamuoyunda mülteciler üzerinden algı oluşturan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı canlı yayında itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu. Özdağ, istihbaratçı ve polis olarak görev yapan öğrencilerinin kendisine bilgi sızdırdığını söyledi.


Sosyal medyayazısı dikkat çekti

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Göbeklitepe'de heyecanlandıran keşif.

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