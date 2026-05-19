Ümmü Gülsüm’ün son notları

İsrail’in saldırısı yalnızca yardım filosunu değil, Gazze’ye ulaşmaya çalışan küresel vicdan hareketini hedef aldı. Dün sabah saatlerinde başlayan saldırıda İsrail savaş gemileri, yardım filosunun etrafını sararak teknelere yaklaşmaya başladı. İlk etapta tehdit ve korkutma amaçlı manevralar yapan işgal güçleri daha sonra zodyak botlarla teknelere çıkarma gerçekleştirdi. Filodaki gönüllüler, İsrail askerlerinin ilk olarak kameraları ve iletişim sistemlerini hedef aldığını aktardı. Bazı teknelerde yayınlar kesilirken, bazı gemilerle bağlantının tamamen koptuğu belirtildi.

GZT EDİTÖRÜ ÜMMÜ GÜLSÜM DURMUŞ KAÇIRILDI

İsrail korsanlarının hedef aldığı isimler arasında GZT Editörü Ümmü Gülsüm Durmuş da yer aldı. Durmuş, kaçırılmadan hemen önce yaşananları şu sözlerle anlattı: “Acil duruma geçiyoruz. Sumud Filosu’nun etrafında iki adet savaş gemisi görüldü. Dün geceden sinyalleri de vardı zaten, teyakkuzdayız. İki savaş gemisi, üç askeri bot var. Sumud’u bir süre tekrar yakından takip edildi. Ana merkezle irtibatımız koptu, biz de ilerlemeye çalışıyoruz. Bu arada internetimizde de kesintiler başladı. Zaman zaman kopmalar yaşanıyor. Muhtemelen sinyal kesiciler var gemilerde. Onlar bağlantımızı kısıtlıyorlar.”

İSRAİL TERÖR ESTİRİYOR

“Küresel Sumud Filosu” organizasyonunun yönetim kurulu üyesi Fatih Varol da saldırı anında yaşananları anlattı. Nablus isimli gemide bulunduğunu belirten Varol, İsrail güçlerinin tekneleri tek tek hedef aldığını söyledi. İsrail’in uluslararası sularda terör estirdiğini söyleyen Varol, şu ifadeleri kullandı: “Görünen durum aslında Filistin'in mazlumiyetinden çok, İsrail'in vandalizmi ve terörizmi açıkçası bizi daha çok endişelendiriyor. Çünkü ikidir uluslararası sularda ve bütün dünyanın ortak malı sayılan noktalarda, gelip bir terör organizasyonu olarak bize müdahale ediyorlar.”

İLK SALDIRIYI ATLATTIK

İsrail’in ilk saldırılarından kurtulan Munki Gemisi’nde bulunan Ferhat Çalışye de savaş gemileriyle yapılan müdahaleyi anlattı. “Birkaç saat önce 4 savaş gemisiyle müdahale yapıldı. Ama biz şu anda o saldırıyı atlatıp yolumuza devam ediyoruz. Bize bildirilen koordinatlar doğrultusunda kendi istikametimizde ilerliyoruz.”

AYŞENUR’UN ARKADAŞI DA FİLODA

İsrail askerlerince katledilen Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi’nin son anlarında yanında olan arkadaşı Avustralyalı Helen Maria O’Sullivan da Sumud Filosu ile Gazze’ye gidiyordu. O’Sullivan, bulunduğu gemiye saldırı düzenlenmeden hemen önce güvenlik kameralarına “Soykırıma hayır” ve "Sevgiyle gidiyoruz" yazılı kağıdı gösterdi. Helen Maria O’Sullivan, 2024 yılında Avustralya'dan yola çıkıp, Filistin Batı Şeria Bölgesine işgali protesto etmek için gelmişti. Burada Ayşenur Ezgi ile tanışmış ve onunla beraber işgalci barbarlara karşı köyleri korumaya çalışmışlardı. Ayşenur Ezgi Eygi onun kollarında şehit oldu.

Alıkonulan Türk vatandaşları

Arif Yılmaz - Türkiye (Amanda teknesi)

Erol Büyük - Avusturya (Amanda teknesi)

Hüseyin Kılıç - Türkiye (Amanda teknesi)

Mehmet Harput - Türkiye (Amanda teknesi)

Mehmet Sait İspir - Türkiye (Amanda teknesi)

Orhan Kara Türkiye - (Amanda teknesi)

Rahim Mercan - İsviçre, Türkiye (Amanda teknesi)

Abdulmecid Bağcıvan - Türkiye (Barbaros teknesi)

Muhammed Huzeyfe Küçükaytekin - Türkiye

(Barbaros teknesi)

Sinan Akılotu - Türkiye (Barbaros teknesi)

Bilali Yıldırım - Türkiye (Cactus teknesi)

Fatma Zengin - Türkiye (Cactus teknesi)

Sibel Dugan - İsviçre (Cactus teknesi)

Enver Öztürk - Türkiye (Jandabar teknesi)

Hakan Kaya - Almanya (Jandabar teknesi)

Hüseyin Yılmaz - Türkiye (Jandabar teknesi)

Ümmü Gülsüm Durmuş - Türkiye

(Jandabar teknesi)

Bilal Kıtay - Türkiye (Josef teknesi)

Miraç Üstün - Türkiye (Josef teknesi)

Selçuk Arkın - Türkiye (Josef teknesi)

Emrullah Demir - Türkiye (Sadabad teknesi)

Muhammed Ensar Aslan - Türkiye

(Sadabad teknesi)

Mustafa Guzyaka - Türkiye (Sadabad teknesi)

Mustafa Şimşek - Türkiye (Sadabad teknesi)

Tunç Yılmaz - Türkiye (Sadabad teknesi)

Validin Asaf - Türkiye (Sadabad teknesi)

Yasin Yalçın - Türkiye (Sadabad teknesi)

Zeynel Abidin Özkan - Türkiye (Sadabad teknesi)

Semih Ensar Bahadır - Türkiye

Ayşenur Levent Albayrak - Türkiye

İhsan Yıldız - Türkiye

Mehmet Şevki Bulut - Türkiye

Ömer Faruk Narlı - Türkiye











