Ümraniye'de 20 bin öğrenciye iftar sofrası kuruluyor

Ramazan ayının ilk haftasında Başkan Yıldırım, üç farklı okulda 5 bin 300 öğrenciyle iftar sofrasında buluştu. Yıldırım, "Ramazan ayı; paylaşmanın, yardımlaşmanın ve birlik olmanın zamanıdır. Bu sofralarda gençlerimizle birlikte olmak, onlara Ramazan’ın değerlerini aktarmak bizim için çok kıymetli" dedi.

İftar Sofralarında Gençlerle Birlikte Ramazan Coşkusu Yaşanıyor

Ümraniye Belediyesi tarafından kurulan iftar sofraları, ilçedeki gençlerin bir arada olmalarını ve Ramazan’ın ruhunu birlikte yaşamalarını sağlıyor. Ramazan boyunca 24 farklı lisede iftar sofrası kurulmaya devam edecek. Başkan Yıldırım, bu etkinliklerin gençler arasında sosyal dayanışmayı güçlendirdiğini ve toplumsal birlikteliği pekiştirdiğini belirterek "Gençlerimizle bir araya gelerek onlara hem Ramazan’ın manevi değerlerini anlatıyor hem de birlik ve beraberlik ruhunu aşılıyoruz" dedi.

İftar Sofraları Ramazan Sonuna Kadar Devam Edecek

İftar sofraları Ramazan ayı boyunca her gün farklı okullarda kurulmaya devam edecek ve toplamda 20 bin öğrenciye iftar verilecek. Başkan İsmet Yıldırım, "Ramazan boyunca iftar sofralarımızı gençlerimizle paylaşarak onlara güzel bir Ramazan deneyimi yaşatmaya devam edeceğiz. Bu geleneği her yıl daha da büyüterek sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Gençler İçin Unutulmaz Bir Ramazan Deneyimi

Kurulan iftar sofraları, ilçedeki gençler için unutulmaz bir deneyim sunuyor. İftarlar, gençlerin Ramazan’ın manevi değerlerini öğrenmelerini sağlarken aynı zamanda ilçedeki toplumsal dayanışma ruhunu da pekiştiriyor.

Ümraniye Belediyesi’nin iftar programları, sadece öğrencilerin oruçlarını açmakla kalmayıp ilçedeki sosyal bütünlüğü ve kaynaşmayı artıran önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Başkan Yıldırım, bu özel geleneğin her yıl artarak devam edeceğini belirterek Ramazan’ın birlik ve beraberlik ruhunun gençlerle paylaşılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.



