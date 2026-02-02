Yeni Şafak
Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü'nden Türkiye Şampiyonası'nda çifte altın

2/02/2026, Pazartesi
Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, elde ettikleri önemli başarıyla büyük gurur yaşattı.
Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, elde ettikleri önemli başarıyla büyük gurur yaşattı.

Konya’da 65 ilden 895 sporcunun katılımıyla düzenlenen Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası’nda, erkekler 50 kilo finalinde nadir görülen bir durum yaşandı. Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü’nden iki sporcunun karşılaştığı finalde Süleyman Doğru altın, Kerem Çebi ise gümüş madalya kazandı.

Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası, 65 ilden 895 sporcunun katılımıyla Konya’da düzenlendi.

Turnuvanın erkekler 50 kilo final müsabakasında, judoda nadir görülen bir durum yaşandı.

Final müsabakasında Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü’nden iki sporcu finalde karşı karşıya geldi. Judocu Süleyman Doğru şampiyon olarak altın madalya kazanırken, Kerem Çebi ise ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Ayrıca Erkekler 73 kilo kategorisinde mücadele eden kulüp sporcusu Tahsin Efe Yılmaz da şampiyonluğa ulaşarak altın madalya kazandı.

Şampiyonayı 2 altın ve 1 gümüş olmak üzere toplam 3 madalya ile tamamlayan Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, elde ettikleri önemli başarıyla büyük gurur yaşattı.

Sporcular, 15 Şubat tarihinde katılacakları Milli Takım kampında çalışmalarını sürdürecek ve uluslararası arenada ülkemizi temsil edecek.

