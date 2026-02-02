Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü'nden Türkiye Şampiyonası'nda çifte altın

Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası, 65 ilden 895 sporcunun katılımıyla Konya’da düzenlendi.

Turnuvanın erkekler 50 kilo final müsabakasında, judoda nadir görülen bir durum yaşandı.

Final müsabakasında Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü’nden iki sporcu finalde karşı karşıya geldi. Judocu Süleyman Doğru şampiyon olarak altın madalya kazanırken, Kerem Çebi ise ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Ayrıca Erkekler 73 kilo kategorisinde mücadele eden kulüp sporcusu Tahsin Efe Yılmaz da şampiyonluğa ulaşarak altın madalya kazandı.

Şampiyonayı 2 altın ve 1 gümüş olmak üzere toplam 3 madalya ile tamamlayan Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, elde ettikleri önemli başarıyla büyük gurur yaşattı.