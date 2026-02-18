Umut hakkı süreci bozar

Terörsüz Türkiye süreci devam ederken PKK elebaşı Abdullah Öcalan için umut hakkı tartışılıyor. Toplumun büyük kesimi, sürecin bozulmadan sona erdirilmesi için PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın serbest kalmasının önünü açacak düzenlemelere gidilmemesini istiyor.

İmralı'da ağırlaştırılmış müebbet cezasını çeken Öcalan'ın serbest kalmasının önünü açacak olan “umut hakkı” kavramı, toplumda ciddi rahatsızlığa neden oluyor. Şehit aileleri ve terör mağdurları başta olmak üzere toplumun geniş kesiminden gelen tepkilerde ortak vurgu, ağırlaştırılmış müebbet cezasının fiilen tartışmaya açılmasına karşı çıkılması.

HUKUK SULANDIRILAMAZ

Türkiye’nin 40 yıldan fazla mücadele verdiği terör saldırılarında yakınlarını kaybedenler, ağırlaştırılmış müebbet cezasının “ömür boyu” anlamına geldiğini vurguluyor. Bu cezanın tartışmaya açılmasının, verilen hükmün fiilen sulandırılması anlamına geleceği savunuluyor. Kamuoyunda hakim görüş, en ağır suçlara verilen en ağır cezanın tartışma konusu yapılmaması gerektiği yönünde. Olası bir düzenleme, “örtülü af” olarak değerlendiriliyor. Terör suçları bakımından en küçük esnemenin dahi cezasızlık algısına neden olacağı belirtiliyor.

EN AĞIR SUÇA EN AĞIR CEZA

Bir diğer güçlü itiraz noktası ise terörle mücadelede caydırıcılık. Kamuoyunda, ağırlaştırılmış müebbet cezasının en ağır yaptırım olduğu ve bunun gevşetilmesinin, devletin terörle mücadeledeki kararlılığına gölge düşüreceği görüşü hakim. Bu kapsamda “en ağır suça en ağır ceza” ilkesinin zedelenmemesi gerektiği vurgulanıyor.



