Üniversite kontenjanları yeniden şekilleniyor

Yükseköğretimde son iki yılda köklü bir kontenjan düzenlemesi hayata geçirildi. 2023–2025 döneminde toplam kontenjan sayısı 1 milyon 90 bin 14’ten 843 bin 547’ye düşürüldü. Böylece iki yılda 246 bin 467 kişilik, yaklaşık yüzde 23 oranında bir azaltma yapıldı. 2026 yılından itibaren bazı programlarda kontenjan indiriminin süreceği ve uygulamanın vakıf üniversitelerini de kapsayacağı bildirildi.

EN ÇOK DARALTMA ÖĞRETMENLİKTE

En dikkat çekici daralma öğretmenlik programlarında yaşandı. Türk Dili ve Edebiyatı ile Tarih bölümlerinde kontenjanlar yüzde 60’ın üzerinde azaltıldı. Hukuk fakültelerinde kontenjanlar yaklaşık üçte bir oranında azaltılırken belirgin düşüşün 2026’dan itibaren vakıf üniversitelerinde de uygulanacağı açıklandı. Beslenme ve Diyetetik programlarında yüzde 42, Eczacılıkta yüzde 24, Diş Hekimliğinde yüzde 22 oranında daralma yaşandı.

MÜHENDİSLİĞİN YÖNÜ DEĞİŞTİ

Mühendislik fakültelerinde Elektrik-Elektronik, İnşaat, Gıda ve Çevre mühendisliği gibi birçok programda yüzde 20 ila 30 arasında kontenjan indirimi yapıldı. Ancak yükseköğretimdeki dönüşüm yalnızca daralmadan ibaret değil. Yapay zeka, siber güvenlik ve nanoteknoloji gibi dijital ve teknoloji odaklı alanlarda artışa gidildi. Yapay Zeka Mühendisliği kontenjanı yüzde 63, Nanoteknoloji Mühendisliği ise yüzde 81 oranında artırıldı. Gazetecilikte yüzde 54, Uluslararası İlişkiler bölümlerinde yüzde 44 oranında kontenjan azaltıldı. İlahiyat fakültelerinde ise yüzde 32’lik bir daralma gerçekleşti. Açıköğretim kontenjanları da yüzde 40’tan fazla azaltıldı.



