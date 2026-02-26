Üniversite öğrencisinin cansız bedeni denizde bulundu

Edinilen bilgiye göre, Amasra ilçesi Büyük Liman plajında bir şahsın elbiseleri ile denize girerek gözden kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dalgıçlar tarafından son görüldüğü bölgede yapılan aramada, bir gencin cansız bedenine ulaşıldı. Gencin 22 yaşlarında ve isminin Hasan olduğu belirlendi.