Üniversite öğrencisinin cansız bedeni denizde bulundu

20:3926/02/2026, Perşembe
IHA
Sonraki haber
22 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı
22 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı

Karabük Üniversite'nde okuyan ve Bartın'a gezmeye giden 22 yaşındaki genç denize girerek gözden kayboldu. Dalgıçlar tarafından yapılan aramalarda gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Karabük Üniversitesi’nde okuyan gencin cansız bedeni, gezmeye geldiği Bartın’ın Amasra ilçesinde denizde bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Amasra ilçesi Büyük Liman plajında bir şahsın elbiseleri ile denize girerek gözden kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dalgıçlar tarafından son görüldüğü bölgede yapılan aramada, bir gencin cansız bedenine ulaşıldı. Gencin 22 yaşlarında ve isminin Hasan olduğu belirlendi.


Otopsi yapılmak üzere morga götürüldü

Karabük Üniversitesi’nde eğitim gördüğü belirlenen gencin cenazesi, denizden çıkarılarak otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.


Gencin soğuk havada, kıyafetleri ile neden denize girdiği araştırılırken, polis intihar şüphesi üzerinde duruyor.



#Cansız Beden
#Deniz
#Kayıp
