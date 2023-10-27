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Üniversite öğrencisinin öldüğü asansör kazasında flaş gelişme

Aydın'da, KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda arızalanan asansörün düşmesi sonucu Zeren Ertaş isimli öğrencinin hayatını kaybetmesiyle ilgili, asansör firmasının yetkilisi gözaltına alındı.

11:19 - 27/10/2023 Cuma
AA
Zeren Ertaş, Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisiydi.

Zeren Ertaş, Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisiydi.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, kız öğrenci yurdunda yaşanan asansör kazasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, asansörün bakımını yapan firmanın yetkilisi M.B. hakkında gözaltı kararı verdi.

İl Jandarma Komutanlığınca gözaltına alınan şüphelinin ifade işlemleri sürüyor.

  • Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda 25 Ekim'de arızalanan asansörün düşmesi sonucu Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti.

#Aydın
#Asansör
#Yurt
#Öğrenci
12 saat önce
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