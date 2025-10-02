Üniversiteyi üç yılda bitirme imkanı geliyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, başarılı olan öğrencilerin 3 yılda üniversitelerini bitirebilecekleri bir düzenleme yapacaklarını bildirdi. YÖK, Türkiye'de yükseköğretimde atılacak yeni adımları içeren "2030'a Doğru Türk Yükseköğretiminin Yol Haritası"nı bugün kamuoyuna açıklayacak. Bu kapsamda, yol haritasında öne çıkan bazı başlıklarla ilgili değerlendirmelerde bulunan YÖK Başkanı Özvar, Türkiye'de ve dünyada eğitim süreleriyle ilgili ciddi tartışmaların yaşandığını belirtti. Yükseköğretim alanında başarılı olan öğrencilerin daha kısa sürede üniversitelerini bitirmelerini arzu ettiklerini ve ilerleyen dönemde bu konuya ilişkin yeni çalışmalar başlatacaklarını aktaran Özvar, şöyle konuştu: "Üniversitelerimizde arzu eden öğrencilerimiz başarılı olduğu takdirde daha kısa süre içerisinde yani 3 yılda bitirebilecekleri bir düzenlemeyi gerçekleştireceğimizi paylaşmayı arzu ederim. Burada hiç şüphe yok ki Türkiye'deki yükseköğretim kalite standartlarından asla taviz vermeden bunu yapmak isteyeceğimizi de bu vesileyle dile getirmek isterim. Bunun ayrıntılarını inşallah önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız."