Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Eğitim
Üniversiteyi üç yılda bitirme imkanı geliyor

Üniversiteyi üç yılda bitirme imkanı geliyor

04:002/10/2025, Perşembe
G: 1/10/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Erol Özvar
Erol Özvar

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yükseköğretimde devrim niteliğinde bir karara imza atacaklarını duyurdu. Özvar, "Üniversitelerimizde öğrencilerimizin başarılı olduğu takdirde 3 yılda bitirebilecekleri bir düzenlemeyi gerçekleştireceğiz. Ayrıntılarını önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız" dedi. Özvar, üniversitelerde uygulamalı derslerin de sayısını artıracaklarını ifade etti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, başarılı olan öğrencilerin 3 yılda üniversitelerini bitirebilecekleri bir düzenleme yapacaklarını bildirdi. YÖK, Türkiye'de yükseköğretimde atılacak yeni adımları içeren "2030'a Doğru Türk Yükseköğretiminin Yol Haritası"nı bugün kamuoyuna açıklayacak. Bu kapsamda, yol haritasında öne çıkan bazı başlıklarla ilgili değerlendirmelerde bulunan YÖK Başkanı Özvar, Türkiye'de ve dünyada eğitim süreleriyle ilgili ciddi tartışmaların yaşandığını belirtti. Yükseköğretim alanında başarılı olan öğrencilerin daha kısa sürede üniversitelerini bitirmelerini arzu ettiklerini ve ilerleyen dönemde bu konuya ilişkin yeni çalışmalar başlatacaklarını aktaran Özvar, şöyle konuştu: "Üniversitelerimizde arzu eden öğrencilerimiz başarılı olduğu takdirde daha kısa süre içerisinde yani 3 yılda bitirebilecekleri bir düzenlemeyi gerçekleştireceğimizi paylaşmayı arzu ederim. Burada hiç şüphe yok ki Türkiye'deki yükseköğretim kalite standartlarından asla taviz vermeden bunu yapmak isteyeceğimizi de bu vesileyle dile getirmek isterim. Bunun ayrıntılarını inşallah önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız."

STAJ KONUSUNDA YENİ DÜZENLEMELER

Mesleki eğitim konusundaki çalışmalara da değinen YÖK Başkanı Özvar, istihdam piyasalarında üniversite mezunlarında uygulama ve tecrübeye yönelik olarak beklentilerin gittikçe arttığını vurguladı. Özvar, "Bilhassa meslek yüksekokulları içerisinde meslek edindirme imkanı olmayan programları sistemin dışına çıkarmaya devam edeceğiz" dedi. Staj ve uygulamalı eğitim konusunda yeni düzenlemelerin gündeme geleceğini, başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olmak üzere ilgili bakanlıklarla bu konuda faaliyetlere başladıklarını kaydeden Özvar, şunları kaydetti: "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile yapmış olduğumuz çok kapsamlı anlaşma ve protokol neticesinde meslek yüksekokulları ile odalar arasındaki bağlantıları güçlendireceğiz ve meslek yüksekokullarında uygulamalı derslerin ağırlığı artacak. Ayrıca staj konusunda da yeni bazı düzenlemeler getireceğiz. Bütün bu uygulamaları, yeni düzenlemeleri yapmamızın en temel nedeni öğrencilerimizin uygulamaya yönelik becerilerini ve deneyimlerini artırmaktır."




#YÖK
#Eğitim
#Erol Özvar
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cumhuriyet Bayramı tatili 2025: 28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim resmi tatil mi? Kamu, özel sektör, okullar ve bankalar tatil mi? İşte tarihler