Ünlülere yönelik ‘uyuşturucu’ soruşturmasında yeni dalga: Can Yaman dahil 7 isim gözaltına alındı

Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında oyuncu Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper gözaltına alındı. Aynı soruşturma kapsamında Beşiktaş'ta bulunan Bebek Otel'e jandarma ekipleri tarafından gece saatlerinde operasyon düzenlendi.

Yine aynı soruşturma kapsamında savcılığın talimatı ile harekete geçen polis ekipleri İstanbul’daki 9 ayrı gece kulübüne baskın yaptı.