Ünlülere yönelik ‘uyuşturucu’ soruşturmasında yeni dalga: Can Yaman dahil 7 isim gözaltına alındı

10:0010/01/2026, Cumartesi
Savcılık düğmeye bastı: İstanbul’daki 9 ayrı gece kulübüne baskın düzenlendi.
Ünlü isimleri kapsayan uyuşturucu operasyonunda, Can Yaman ile Selen Görgüzel’in de aralarında bulunduğu 7 şüpheli daha gözaltına alındı. Soruşturma çerçevesinde İstanbul’daki 9 eğlence kulübüne eş zamanlı gece operasyonu yapıldı.

Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında oyuncu Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper gözaltına alındı. Aynı soruşturma kapsamında Beşiktaş'ta bulunan Bebek Otel'e jandarma ekipleri tarafından gece saatlerinde operasyon düzenlendi.

Otelde arama yapıldı

Yine aynı soruşturma kapsamında savcılığın talimatı ile harekete geçen polis ekipleri İstanbul’daki 9 ayrı gece kulübüne baskın yaptı.

Bebek Otel içerisinde arama yapılırken, ekiplere narkotik köpeği de destek verdi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından jandarma ekipleri otelden ayrıldı.

Kan testi verecekler

Can Yaman ve Selen Görgüzel Adli Tıp Kurumu’na kan testine götürülecek.



#Ünlülere uyuşturucu operasyonu
#Can Yaman
#Selen Görgüzel
