Üsküdar Belediyesi'nden yeni hizmet: Mihrimah Sultan Gençlik Kütüphanesi açıldı

Üsküdar Belediyesi, modern yaşamın ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirdiği yeni nesil kütüphane projesi Mihrimah Sultan Gençlik Kütüphanesi’ni hizmete sundu. Açılış töreni ile faaliyete başlayan kütüphane gençler tarafından büyük ilgi gördü. Mihrimah Sultan Gençlik Kütüphanesi bünyesinde eski tarihten yakın tarihe kadar birçok eseri bulunduruyor. Kütüphane açılışı Kur’an-ı Kerim tilaveti yapılmasının ardından kurdele kesimi ile resmen hizmete girdi. Açılışa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen katıldı.

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