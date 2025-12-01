Üst kattaki komşusuyla tartıştı: Evini kurşun yağmuruna tuttu

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde aynı binada oturan iki komşu arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada taraflardan biri, üst katta oturan komşusunun evine silahla ateş açtı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Kanarya Mahallesi İncir Kuşu Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 3 katlı binada altlı üstlü oturan komşular arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine altta oturan kişi, üçüncü kattaki komşusunun dairesini kurşunladı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, şüpheli silahla birlikte gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan incelemede 8 adet boş kovan bulunduğu öğrenildi.