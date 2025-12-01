Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Üst kattaki komşusuyla tartıştı: Evini kurşun yağmuruna tuttu

Üst kattaki komşusuyla tartıştı: Evini kurşun yağmuruna tuttu

18:331/12/2025, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
Komşusunun evine kurşun yağdıran şahıs silahıyla birlikte gözaltına alındı.
Komşusunun evine kurşun yağdıran şahıs silahıyla birlikte gözaltına alındı.

İstanbul'da 3 katlı binada altlı üstlü oturan komşular arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine altta oturan kişi, üçüncü kattaki komşusunun dairesini kurşunladı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde aynı binada oturan iki komşu arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada taraflardan biri, üst katta oturan komşusunun evine silahla ateş açtı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Kanarya Mahallesi İncir Kuşu Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 3 katlı binada altlı üstlü oturan komşular arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine altta oturan kişi, üçüncü kattaki komşusunun dairesini kurşunladı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, şüpheli silahla birlikte gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan incelemede 8 adet boş kovan bulunduğu öğrenildi.



#İstanbul
#Küçükçekmece
#Silah
#Kavga
#Komşu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Aralık 2025 dönemi kira zammı netleşiyor: Ev ve iş yerleri kira zammı kaç olacak? TEFE-TÜFE verileri ne zaman açıklanacak? İşte tarih ve beklentiler