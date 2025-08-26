Uyurken dehşeti yaşadı: Lağım faresi ısıran çocuğa kuduz aşısı yapıldı

Çocuğum epilepsi hastası. Herhangi bir ısırık sonucunda bir sıkıntı yaşarsa diye hemen Bilkent Şehir Hastanesi’ne gittik. Giderken de yine kapıları kontrol ettim ki bir odadaysa diğerlerine geçip bir şey yapmasın. Sonrasında banyoda olduğunu gördüm. Banyonun kapısını kapattım. Banyonun gideri açıktı, bir de balkonun gideri açıktı. Biz farenin bu ikisinden geldiğini düşünüyoruz. 3-4 saat sonra eve geldiğimizde banyoda değildi. Kaçmış oradan gitmişti. Çocuğumun yanağını ve göz kapağını ısırmış, tırmalamış. Hastaneye gittiğimizde yaralar açık olduğu için enfeksiyon kapmasın diye yüzüne özel bir ilaç enjekte ettiler. Kuduz aşısı yapıldı. 4 doz daha kuduz aşısı yapılacak. Yaraları için antibiyotik tedavisi verdiler. Biz de evde kendimizce tekrar geri gelirse diye çocukların da kalbini ferahlatmak için kendimizce önemler aldık"