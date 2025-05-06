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Üzüm bağlarında hasat öncesi pestisit denetimi başladı: Numuneler laboratuvara gönderildi

Üzüm bağlarında hasat öncesi pestisit denetimi başladı: Numuneler laboratuvara gönderildi

16:106/05/2025, Salı
IHA
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Denetimler hasat dönemine kadar aralıksız sürecek.
Denetimler hasat dönemine kadar aralıksız sürecek.

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 2025 yılı hasat öncesi pestisit denetimi kapsamında üzüm bağlarında denetim çalışmalarına başladı. Ekipler, bağlardan taze asma yaprağı numuneleri alarak pestisit kalıntı analizleri için laboratuvara gönderdi.

Denetimlerin titizlikle sürdürüldüğünü belirten Manisa Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, "2025 yılı hasat öncesi pestisit denetimi kapsamında bağlardan asma yaprağı numune alımları devam etmektedir. Yasaklı veya ruhsatsız bitki koruma ürünü kullanan üreticilere 5996 sayılı Kanun hükümleri gereğince idari işlem uygulanmaktadır. Lütfen insan, hayvan ve çevre sağlığı için yasaklı ve ruhsatsız ilaç kullanmayalım." uyarısında bulundu.


Denetimlerin hasat dönemine kadar aralıksız süreceği bildirildi.




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