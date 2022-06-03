Uzun’dan sonra sıra Avcı’da: Onun da rütbeleri geri alınacak

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’la ilgili skandal açıklamalarda bulunan emekli emniyetçi Hanefi Avcı’nın rütbelerinin alınması için idari soruşturma başlatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Canan Kaftancıoğlu ile ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımı ile tepki çeken eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun’un ardından bu kez Hanefi Avcı’nın rütbelerinin geri alınması için düğmeye bastı. Avcı’nın, 31 Mart’ta katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadeler ile eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı aklamaya çalışması bardağı taşırdı. Hanefi Avcı, söz konusu programda, 37 kişinin hayatını kaybettiği 6-8 Ekim olaylarının azmettiricisi olduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan Demirtaş’a destek vererek “fikir ve konuşma özgürlüğünün ihlal edildiğini” ileri sürmüştü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Avcı, aynı programda Demirtaş’ın “PKK elebaşının heykelini dikeceğiz” şeklindeki ifadelerinin ise “konuşma ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini” savunmuştu. EGM, Avcı’nın söz konusu programda kurduğu cümleler ile “6-8 Ekim olaylarına ilişkin yapılan kışkırtıcı sokak çağrısının ve silahlı terör örgütüne yönelik açıklamaların hukuka uygun olduğu izlenimi oluşturmaya çalıştığı” gerekçesi ile soruşturma başlattı. 7145 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 26. maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 35. madde doğrultusunda yürütülen soruşturma Avcı aleyhine sonuçlanırsa rütbeleri geri alınacak.

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Hanefi Avcı, aynı televizyon programında, geçmişte bir dönem FETÖ’ye bağlı ışık evlerinde kaldığı ve çocuklarının FETÖ okullarında eğitim aldığına yönelik ifadeler de kullanmıştı.

GÜNDEM Hanefi Avcı: 8-9 ay FETÖ'nün ışık evlerinde kaldım