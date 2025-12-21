Vakıf üniversitelerine kontenjan ayarı

Yükseköğretim Kurulu Başkanı (YÖK) Prof. Dr. Erol Özvar, başta diş hekimliği, eczacılık, eğitim fakültesi programları, hukuk, psikoloji ve mimarlık bölümleri olmak üzere, öğrenci talebinin azaldığı ve yeterli mezun sayısına ulaşılan programların kontenjanlarında düzenleme yapılacağını bildirdi. Özvar, CNN Türk'ün canlı yayınına katılarak, yükseköğretim gündemine ilişkin soruları yanıtladı. YÖK olarak üniversitelerde geleceğin yetkinlikleri ve mesleklerini kazandıracak yeni programlar tasarladıklarını ifade eden Özvar, son 3 yıldır yükseköğretimde istihdamla bağı azalan veya demode olmuş programları, sistemin dışına çıkardıklarını belirtti.

Özvar, bu doğrultuda 175 programın tür olarak yükseköğretim sisteminin dışına çıkarılarak, 443 programın kontenjanının düşürüldüğünü söyledi. Bilişim ve yapay zekanın yanı sıra sağlık ve tarımda dijital dönüşüme ayak uyduracak yeni programlar oluşturduklarını, bazı programların ise tamamen kapatıldığını vurgulayan Özvar, şöyle konuştu: "YÖK olarak öğrencinin teveccüh etmediği programları yakından takip ediyoruz. 3 sene kontenjanı hep azalma seyri içerisinde olan programların kontenjanlarını ciddi oranda kısma yönüne gidiyoruz. Geçen sene devlet üniversitelerinde hangi programlarda kontenjanları azaltma yoluna gittiysek, bu düzenlemenin aynısını bu sene vakıf üniversitelerinde de yapacağız. Diş hekimliği, eczacılık, eğitim fakültesi programları, hukuk, psikoloji, mimarlık başta olmak üzere, öğrencilerimizin teveccühünün azaldığı veya resmi ve özel sektörden topladığımız veriler dahilinde yeteri kadar mezun sayılarına ulaştığımız programların kontenjanlarında yeni düzenlemeler yapacağız." Prof. Dr. Özvar, üniversitenin 3 yılda bitirilebilmesine olanak sağlayacak düzenlemeye ilişkin, çalışmaları hızlandırdıklarını, yeni uygulamayı önümüzdeki yıla yetiştirmeyi planladıklarını bildirdi.