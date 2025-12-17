Yeni Şafak
Bitlis’te okullar bir gün süreyle tatil edildi

08:1417/12/2025, Çarşamba
G: 17/12/2025, Çarşamba
Bitlis Merkez ilçe ile Güroymak ilçesinde köy okulları ve taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.
Bitlis’te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları sebebiyle Bitlis Merkez ilçe ile Güroymak ilçesinde köy okulları ve taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle Bitlis Merkez ilçe ve Güroymak ilçesinde köy okulları ile taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir."



