Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları sebebiyle Bitlis Merkez ilçe ile Güroymak ilçesinde köy okulları ve taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İlimizde devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle Bitlis Merkez ilçe ve Güroymak ilçesinde köy okulları ile taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir."
