Vali Gül: Her gencimizin etkinlik yapabileceği aktiviteler olsun istiyoruz

"Bizim başımızdaki en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi ne? Bağımlılıkla mücadelemiz. Biz sadece bu sene 168 bin öğrencimize bağımlılıkla ilgili eğitim verdik. Onlara birebir dokunduk. Çünkü biliyoruz ki, bağımlılıkla ilgili, ruh sağlığını korumamız için bağımlılıkla mücadelemiz bu konuda çok büyük bir önem sarf ediyor. Ve onunla beraber biz AMATEM'lerimiz, ÇEMATEM'lerimizde bu sağlık hizmetini sunuyoruz. Yeni bir model daha geliştirmiş olacağız: Sağlıklı Yaşam Köyümüz. Görmeyenler varsa Sancaktepe'de sağlıklı yaşamın, bağımlılıktan arındırılmış bir yaşam oluşturulması için büyük bir köy yaptık, 180 dönüm alanda. Tekrar şunu eklemek istiyorum: Biz bugünü kurtarmamız için tedavi edici hizmetleri çoğaltabiliriz, ama bizim esas amacımız yarınımızı kurtarmak, gençlerimizi kurtarmak"