Vali Tuncay Akkoyun’dan öğrencilere 3 müjde

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Gençlik Merkezinde öğrencilere yönelik 3 müjde açıkladı.

Akkoyun, yaptığı açıklamada, amaçlarının Mardinli öğrencilere faydalı olmak istediklerini belirterek “Mardin ve Mardin dışında okuyan öğrencilerimize moral vermek, güç vermek ve onarların mutluluğunu sağlamak istiyoruz” dedi.





Eğitim desteği yardımı

İlk müjdesinin ihtiyaç sahibi ailelere eğitim desteği olduğunu vurgulayan Akkoyun, şöyle devam etti:

“Mardin’de ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelerimizin Mardin yada başka bir ilde öğrenim gören üniversiteli çocuklarının eğitimlerine destek vermek amacıyla 2023-2024 eğitim öğretim yılının birinci döneminde 2.500,00 lira ve ikinci döneminde ise 2.500,00 lira olmak üzere toplam 5.000,00 lira destek sağlayacağız. Bu yüzde yüzlük bir artış. Bu eğitim desteğimizden yaklaşık 12.000 öğrencimiz istifade edecektir” dedi.

Artuklu Üniversitesi öğrencilerine yemek desteği

Artuklu Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin yemekhaneden ücretsiz faydalanması için destekte bulunacaklarını açıklayan Akkoyun, “Mardin Artuklu Üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerimizin üniversite yemekhanesinden ücretsiz faydalanmasını sağlayacağız. Öğrencilerin ay boyunca yediği yemek bedellerinin tamamı Büyükşehir Belediyemiz tarafından karşılanacak. Ödenek ay sonunda ise öğrencimizin hesabına yatırılacaktır” diye belirtti.





60 biniş 120 lira Abonman Kart Hizmeti

Öğrencilerin Mardin Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçlarından cüzi bir bedel karşılığında faydalanmalarını sağlayacaklarını aktaran Akkoyun, şunları söyledi: “Büyükşehir Belediyemizde hizmet veren toplu taşıma araçlarında Mardinkart sahibi olan ilkokul, ortaokul, lise ve yüksek öğrenim dahil tüm öğrencilerimize 60 biniş 120 lira olmak üzere Abonman Kart hizmeti başlamıştır. Abonman Kart sahibi öğrencilerimiz ilk ay toplu taşıma araçlarından ücretsiz hizmet alacak.”





Öğrenci Giysi Yıkama Merkezinin bu yılda öğrencilere hizmet edeceğinin altını çizen Akkoyun, bu yıl yaklaşık 4.000 öğrencinin faydalanmasını beklediklerini belirtti.

Bu desteklerin devletin desteği olduğunu söyleyen Akkoyun, konuşmasını şöyle sonlandırdı:





“Bu destekler, öğrencilerimizin daha başarılı daha rahat öğrenim görmeleri içindir. İnşallah hayırlı olur, inşallah başarılarına katkı olur. Her alanda olduğu gibi eğitimden sağlığa, tarımdan ulaşıma gençlik spora her alanda Mardin’i daha iyi yerlere getirmek için gayret ediyoruz ve edeceğiz. Gençlerimizi çok seviyoruz. Gençlerimize çok güveniyoruz. Onların hem eğitim hayatlarında başarılı olması hem de sosyal, sportif faaliyetlerden istifade edebilmesi için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Mardin’imize büyük oranda yatırımlar yapıldı. Bir kısmı da devam ediyor. Gençlerimizin buralardan sonuna kadar istifade etmelerini istiyoruz. Bizlerde onlara yardımcı olacağız.”



