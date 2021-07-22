Vali Yerlikaya motosikleti ile memleketine gitti

Motosiklet tutkusuyla bilinen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı’nın 3’ncü gününde memleketi Konya’ya motosikleti ile gitti.
O anları sosyal medya hesabından paylaşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, baba ocağına gittiğini ifade etti.
Motosiklet tutkusuyla bilinen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı’nın 3’ncü gününde memleketi Konya’ya motosikleti ile gitti.
O anları sosyal medya hesabından paylaşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, baba ocağına gittiğini ifade etti.
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