Vali Yerlikaya motosikleti ile memleketine gitti Motosiklet tutkusuyla tanınan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, motosikleti ile 700 km yol kat ederek memleketi Konya’ya gitti.

Haber Merkezi 22 Temmuz 2021, 21:39 Son Güncelleme: 22 Temmuz 2021, 22:07 İHA