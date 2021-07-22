Gündem Vali Yerlikaya motosikleti ile memleketine gitti
İSTANBUL

Vali Yerlikaya motosikleti ile memleketine gitti

Motosiklet tutkusuyla tanınan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, motosikleti ile 700 km yol kat ederek memleketi Konya’ya gitti.

Haber Merkezi İHA
Vali Yerlikaya motosikleti ile memleketine gitti
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya motosiklet tutkusuyla tanınıyor.


Motosiklet tutkusuyla bilinen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı’nın 3’ncü gününde memleketi Konya’ya motosikleti ile gitti.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, baba ocağına gittiğini ifade etti.

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