Valilik açık açık uyardı: Hızı 90 kilometreye kadar ulaşacak

Sakarya Valiliği, yarın öğle saatlerinden itibaren il genelinde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı vatandaşları uyardı. Rüzgarın hızının yer yer 90 kilometreye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.
Cumartesi öğle saatlerinde başlayacak Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son verilere göre; yarın saat 13.00’ten itibaren rüzgarın il genelinde güney ve batı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-75 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
Fırtınanın yer yer etkisini artırarak "kuvvetli fırtına" (80-90 km/sa) hızına ulaşacağı öngörülüyor. Meteorolojik uyarının 11 Ocak Pazar günü sabah saat 09.00’a kadar geçerli olduğu bildirildi.
Sakarya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, fırtına sebebiyle oluşabilecek risklere dikkat çekildi. Vatandaşların; çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar ile soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.