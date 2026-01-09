Valilik açık açık uyardı: Hızı 90 kilometreye kadar ulaşacak

Cumartesi öğle saatlerinde başlayacak Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son verilere göre; yarın saat 13.00’ten itibaren rüzgarın il genelinde güney ve batı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-75 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Sakarya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, fırtına sebebiyle oluşabilecek risklere dikkat çekildi. Vatandaşların; çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar ile soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.