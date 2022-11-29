Gündem Valilik açıkladı Mardinde gösteri yürüyüşü yasağı 15 gün daha uzatıldı
MARDİN

Valilik açıkladı: Mardin'de gösteri yürüyüşü yasağı 15 gün daha uzatıldı

Mardin Valiliği, geçtiğimiz günlerde 15 günlük kentte gösteri ve yürüyüş yasağının ardından mevcut yasağın 15 gün daha uzatıldığını duyurdu.

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Valilik açıkladı: Mardinde gösteri yürüyüşü yasağı 15 gün daha uzatıldı
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Mardin Valiliği, geçtiğimiz günlerde 15 günlük yasak kararının ardından, kent genelinde her türlü toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma gibi etkinliklerin 15 gün daha uzatılarak yasaklandığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "PKK/KCK terör örgütüne müzahir yayın organları ve internet sitelerinden sıklıkla çağrı amaçlı provokatör paylaşımların yapıldığı, örgütün talimatları doğrultusunda ilimiz başta olmak üzere ülke genelinde kanunsuz eyleme dönüşen basın açıklamaları gibi birçok faaliyetlerin gerçekleştiği, belirtilen faaliyetlerle halkın başlatılan eylemlere katılımını artırıp kaybedilen halk desteğinin yeniden kazanılmak suretiyle eylemselliğin tabana yayılmasının amaçlandığı ve yapılan legal görünümlü etkinlikler aracılığıyla kolluk görevlileri ile karşı karşıya kalmayı bir tercih olarak kullanmak suretiyle örgütün şehir alanında varlığını gösterme taktiğinin şehirde yaşayan vatandaşlar üzerinde uygulanmaya çalışıldığı değerlendirilmektedir" denildi.

Açıklamada, "Kent genelinde polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde, kent merkezinde valilik makamına (Hukuk İşleri Şube Müdürlüğüne) ve ilçe merkezinde kaymakamlık makamına 48 saat, 2 iş günü öncesinde yapılan müracaatlarda mülki amirlerin uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere; ilimiz genelinde gerçekleştirilebilecek açık ve kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant, imza kampanyası, çadır kurma, bildiri dağıtma, protesto eylemi gibi eylem, etkinlikler ile bu eyleme destek vermek amacıyla eylem ve etkinlik düzenlemek için gelen araçların ve şahısların ilimiz sınırlarına girişlerinin, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince engellenmesi, ayrıca 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 7 ve 17. maddeleri hükmü gereğince belirtilen konuların devam niteliğindeki her türlü eylem, etkinliklerin Mardin il sınırları içerisinde 30 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 00.01'den 14 Aralık 2022 Çarşamba günü saat 00.00'a kadar (15) gün süre ile yasaklanmış, her türlü toplantı ve etkinliğin huzur ve güven ortamını bozmaya teşebbüs edecek şahıslar ile işlenmesi muhtemel suçların tespitine yönelik kolluk tarafından izlenilmesinin, ses ve görüntü kaydının yapılarak kayıt altına alınması, karara uymayanlar ve yapılan ikazlara rağmen kararı ihlal etmeye devam edenler hakkında kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşü olarak değerlendirilerek 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu ile diğer ilgili kanun hükümleri kapsamında gerekli işlemler yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

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