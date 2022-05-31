Valilikten Galata Kulesi önünde kendisini yakan kişiye ilişkin açıklama: Tedavisi devam ediyor

Olay, saat 18.30 sıralarında Galata Kulesi Meydanı'nda meydana geldi. Elinde asası bulunan kostümlü bir kişi, bir süre kule çevresinde dolaştı. Kendisiyle fotoğrafa çektirmek isteyenlerle fotoğraf çektirdi. Daha sonra üzerine yanıcı madde döken kişi kendini ateşe verdi.

Bir otelin çalışanları yangın tüpüyle yanan kişiye müdahale etti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan ve adının Abdullah Cihat Turan Pekpak olduğu öğrenilen kişi ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, konuyla ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada, "Şahsın hastanedeki tedavisi devam etmekte olup, konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır." denildi.