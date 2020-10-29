Toplama kampı gibi dorseden 210 kişi çıktı: Ölümüne yolculuk polise takıldı

Van’ın Erciş ilçesinde şüphe üzerine durdurulan TIR'ın dorsesinde 210 düzensiz göçmen yakalandı.

DHA Van'da durdurulan TIR

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince Erciş ilçesinde şüphe üzerine E.K. isimli şahsın şoförlüğünü yaptığı 27 plakalı TIR'ın durdurulduğu belirtildi.

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TOPLAMA KAMPI GİBİ TIR DORSESİ

Açıklamada, “TIR'ın dorsesinde; 170 Afganistan, 26 Pakistan, 9 Irak, 4 Bangladeş ve 1 Özbekistan uyruklu olmak üzere toplam 210 (18 çocuk, 11 kadın, 181 erkek) düzensiz göçmen yakalanmıştır. Tırın kapalı kasa dorse kapısının sahte olduğu değerlendirilen gümrük mührü ile kapatılmış olduğu ve araç içerisinde yapılan aramada sahte sevk irsaliyesi de ele geçirilerek E.K. isimli şahıs gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheli, müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir. Yakalanan düzensiz göçmenler ise müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından gerekli işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecektir” denildi.

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DHA Van'da durdurulan TIR'da yakalananlar.

DHA Van'da durdurulan TIR'da yakalananlar.

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