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MARDİN VAN

Van ve Mardin'de PKK'ya operasyon: HDP'li yönetici gözaltında

Van ve Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında eski HDP ilçe başkanının da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

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Haber Merkezi AA
Van ve Mardinde PKKya operasyon: HDPli yönetici gözaltında
Van ve Mardin'de eş zamanlı 'PKK' operasyonu düzenlendi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ile İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLA GÖZALTINA ALINDILAR

Bu kapsamda, dün "6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet", "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütüne bilerek isteyerek yardım etmek" suçlarından Van ve Mardin'de 8 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ZANLILARDAN BİRİSİ HDP YÖNETİCİSİ

Van Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gerçekleştirilen operasyonda, aralarında eski HDP ilçe başkanının da bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı.

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HDP'li Semra Güzel ve terörist sevgilisinin yeni fotoğrafları ortaya çıktı
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HDP vekili Semra Güzel'in terör kampında, öldürülen teröristle fotoğrafları ortaya çıkmıştı.
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Tepki toplayan görüntülerin ardından harekete geçen yetkililer, Güzel hakkında dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlamıştı.
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TBMM Hazırlık Komisyonu tarafından HDP vekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin kararının ardından hazırlanan rapor TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna bugün sunulmuştu.
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Gelişmeler sıcaklığını korurken, Güzel'in terörist sözlüsü ile çekilen yeni fotoğrafları ortaya çıktı.
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SuperHaber yazarı Ceyhun Bozkurt tarafından servis edilen görüntülerde, Güzel'in öldürülen terörist ile samimi pozları yer alıyor.
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SEMRA GÜZEL'İN BİLEKLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ<br><br>Güzel'in kolunda sarı, kırmızı ile yeşil renkteki örgütü sembolize eden bileklik olduğu görülüyor.
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İşte HDP'li Semra Güzel ve terörist sevgilisi Volkan Bora'nın çok konuşulacak fotoğrafları;
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HDP'li Semra Güzel ve terörist sevgilisinin yeni fotoğrafları ortaya çıktı
HDP vekili Semra Güzel'in, PKK kamplarında sözlüsü Volkan Bora ile çektirdiği yeni fotoğraflar ortaya çıktı.
Haliçte korkutan görüntü

Haliç'te korkutan görüntü

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Hayatları ipe bağlı

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HDPli Beştaştan ittifak ortaklarına tepki: Evet demeselerdi Demirtaş ve Yüksekdağ hapiste olmayacaktı

​Afrin'de PKK'lı 4 terörist 13 kilo C4 patlayıcı ile yakalandı.

Yapımı 3 ay sürdü: Dünyada tek.

​Bugün 14 terörist etkisiz hale getirildi.

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Türk Devletleri Teşkilatı Aksakalları 12. kez toplandı. İstanbul'da düzenlenen toplantıya 5 Türk Devleti'nden temsilci katıldı. Toplantı sonrası Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım açıklama yaptı. Binali Yıldırım “Kazakistan'daki olaylar başlar başlamaz derhal gelişmeleri yakın takibe aldık. Kazakistan'da yaşanan olaylardan çıkaracağımız elbette dersler var. Kıbrıs Türkleri Türk Dünyası'nın ayrılmaz bir parçasıdır. KKTC'nin meşru hakları maalesef tanınmamak suretiyle gasp edilmektedir. Türk Devletleri Teşkilatı'nın faaliyetlerinde Kuzey Kıbrıs'ın yer alması için gayret gösteriyoruz" dedi.
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Cengiz Ünder'in golü 'en güzel gol' seçildi
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Cengiz Ünder'in golü 'en güzel gol' seçildi

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