Van ve Mardin'de PKK'ya operasyon: HDP'li yönetici gözaltında

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ile İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.
EŞ ZAMANLI OPERASYONLA GÖZALTINA ALINDILAR
Bu kapsamda, dün "6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet", "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütüne bilerek isteyerek yardım etmek" suçlarından Van ve Mardin'de 8 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
ZANLILARDAN BİRİSİ HDP YÖNETİCİSİ
Van Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gerçekleştirilen operasyonda, aralarında eski HDP ilçe başkanının da bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı.