Van yeniden DEM'de

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Van’daki seçime dair kararını verdi. DEM Parti adayı Abdullah Zeydan’ın ‘seçilme yeterliliği olmadığı’ için başkanlığın AK Parti adayı Abdulahat Arvas geçmesinin ardından DEM, kararı YSK’ya taşıdı. Bunun üzerine İl Seçim Kurulu’nun kararını inceleyen YSK, “Abdullah Zeydan'a mazbatası verilebilir” dedi. Karar, YSK'da 7 üyenin kabul, 4 üyenin ret oyu ile verildi. YSK kararıyla birlikte DEM Partili Abdullah Zeydan'a mazbatasının verilmesi kararlaştırıldı.

PROVOKASYONA BAŞLADILAR

Ancak önceki gece ve dün İl Seçim Kurulu’nun kararını bahane edenler provokasyona başladı. Birçok ilde izinsiz gösteriler düzenlendi. Van’da DEM Parti binası önünde toplanan kalabalık, yürüyüş yapmak istedi. Yürüyüşe izin verilmemesi üzerine ara sokaklara dağılan kalabalıktakiler, caddelerdeki çiçeklikleri devirdi, ateş yakarak polise taş attı. Göstericiler araçlara zarar verip iş yerlerinin camlarını kırdı. Hakkari, Diyarbakır, Siirt, Batman ve Bitlis’te göstericiler polise saldırdı. Van, Hakkari, Siirt, Batman, Şırnak ve İzmir'de 89 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

ADLİYEDE ARBEDE

Aralarında avukatların da olduğu bir grup ise İstanbul Adliyesi önünde izinsiz basın açıklaması yaparak adliye içerisine girmek istedi. X-ray cihazlarının bulunduğu noktada yaşanan arbedede, aralarından avukatların da olduğu 14 kişi gözaltına alındı.







