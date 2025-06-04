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Van'da 30 milyon TL değerinde 7 kilo altın ele geçirildi

Van'da 30 milyon TL değerinde 7 kilo altın ele geçirildi

16:544/06/2025, Çarşamba
IHA
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Van
Van

Van'da polis ekiplerince yürütülen operasyonda 30 milyon TL değerinde 7 kilogram gümrük kaçağı altın ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirilen ortak operasyonda, İpekyolu ilçesinde bir araçta arama yapıldığı belirtildi.


Açıklamada,
"Araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 7 kilogram ağırlığında, piyasa değeri yaklaşık 30 milyon TL olan altın ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili şüpheli 1 şahıs hakkında gerekli yasal işlemlere başlanılmıştır"
denildi.



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