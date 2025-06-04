Van'da 30 milyon TL değerinde 7 kilo altın ele geçirildi

"Araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 7 kilogram ağırlığında, piyasa değeri yaklaşık 30 milyon TL olan altın ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili şüpheli 1 şahıs hakkında gerekli yasal işlemlere başlanılmıştır"