Van'da 4 kilo 375 gram eroin ele geçirildi: 2 kişi tutuklandı

Ekonomi

İkinci indirim geliyor: Benzin ve motorin fiyatlarına yansıtılacak

Petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından uluslararası piyasalarda benzinin tonunda yaşanan düşüş sonrası dün iç piyasadaki benzin fiyatlarına gelen 22 kuruşluk indirimin ardından yeni bir indirim daha geliyor. Bu sefer motorinde de gerçekleşmesi planlanan indirimler çerçevesinde motorinde 17 kuruş, benzin de ise 12 kuruş indirim bekleniyor. İndirimli fiyatlar 30 Haziran Salı günü pompaya yansıtılacak.