Van'da faaliyet gösteren işletmede 2 ton bozuk gıda ele geçirildi

"Bakanlığımıza yapılan ihbarlar ve rutin denetimler ile sahada çalışma yürütüyoruz. Denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş, kurtlanmış ve küflenmiş 2 ton gıda tespit ettik. Bozuk gıdaların imhasını gerçekleştirdik. İşletmeye hijyen koşullarına uymadığı ve son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışı nedeniyle 63 bin lira idari ceza uyguladık."