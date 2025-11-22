Yeni Şafak
Van'da faaliyet gösteren işletmede 2 ton bozuk gıda ele geçirildi

12:2122/11/2025, Cumartesi
AA
Van'da 2 ton bozuk gıda ele geçirildi
Van'da 2 ton bozuk gıda ele geçirildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gıda işletmelerine yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde 2 ton bozuk gıda ele geçirildi.

Yapılan denetimlerde ürünlerin son kullanma tarihleri, hijyen koşulları, depolama şartları, personel hijyeni ve gıda güvenilirliğine ilişkin koşullar kontrol edildi.

Gıda satışı yapılan işletmede son kullanma tarihi geçen ve insan sağlığını olumsuz etkileyecek derecede bozulan 2 ton ürün tespit edildi.

İşletmeye 63 bin lira idari ceza uygulayan ekipler, bozuk gıdaları imha etti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ercan Karahan, vatandaşların sağlığı için denetimleri sıklaştırdıklarını söyledi.

Ekiplerin sahada gece gündüz çalıştıklarını belirten Karahan,
"Bakanlığımıza yapılan ihbarlar ve rutin denetimler ile sahada çalışma yürütüyoruz. Denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş, kurtlanmış ve küflenmiş 2 ton gıda tespit ettik. Bozuk gıdaların imhasını gerçekleştirdik. İşletmeye hijyen koşullarına uymadığı ve son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışı nedeniyle 63 bin lira idari ceza uyguladık."
dedi.



#bozuk gıda
#Gıda Denetimi
#İpekyolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü
#Van
