Van'da faaliyet gösteren işletmede 2 ton bozuk gıda ele geçirildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gıda işletmelerine yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde 2 ton bozuk gıda ele geçirildi.
Yapılan denetimlerde ürünlerin son kullanma tarihleri, hijyen koşulları, depolama şartları, personel hijyeni ve gıda güvenilirliğine ilişkin koşullar kontrol edildi.
Gıda satışı yapılan işletmede son kullanma tarihi geçen ve insan sağlığını olumsuz etkileyecek derecede bozulan 2 ton ürün tespit edildi.
İşletmeye 63 bin lira idari ceza uygulayan ekipler, bozuk gıdaları imha etti.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ercan Karahan, vatandaşların sağlığı için denetimleri sıklaştırdıklarını söyledi.