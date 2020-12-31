Bir doktor daha koronavirüse yenik düştü

Iğdır Devlet Hastanesinde uzman doktor olarak görev yapan Emin Akyıldız, koronavirüse yakalandığı için Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Burada yapılan tedaviye rağmen Emin Akyıldız kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Ailesinin ve sağlık camiamızın başı sağ olsun

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamada, “Hastanemizde koronavirüs tedavisi gören Iğdır Devlet Hastanesi Uzman Doktoru Emin Akyıldız vefat etmiştir. Merhum doktoru son yolculuğuna hastanemiz Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik ve meslektaşları uğurladı. Ailesinin ve sağlık camiamızın başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin” denildi.

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