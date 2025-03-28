Vandallığın bilançosu: 150 polis yaralandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sokak eylemlerine karşı net mesaj verdi. Sokak siyasetinin meşrulaştırılmak istendiğini kaydeden Yerlikaya “Hukuk sokakta değil, mahkeme salonlarında tecelli eder” dedi. Özellikle ana muhalefet liderinin yaptığı çağrılar sonrası yaşanan olayların kamu düzenini tehdit ettiğini vurgulayan Yerlikaya, “Polislerimize taşlarla, sopalarla, asitlerle, baltalarla, molotoflarla saldırıldı” diyerek yaşananların anayasal hak kapsamının çok ötesine geçtiğini ifade etti.





TERÖRİST DE VAR TACİZCİ DE

Eylemlerde gözaltına alınanlara ilişkin detaylı verileri paylaşan Yerlikaya, toplam bin 879 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 260’ının tutuklandığını, 468 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiğini, 489 kişinin serbest bırakıldığını ve 662 kişi hakkındaki işlemlerin devam ettiğini açıkladı. Gözaltına alınanlar arasında 12 farklı terör örgütüyle iltisaklı kişilerin yanı sıra uyuşturucu, cinsel taciz, hırsızlık, dolandırıcılık ve kasten yaralama gibi suçlardan sabıkalı kişilerin de bulunduğu belirtildi.





150 POLİS YARALANDI

Yerlikaya, şiddet olaylarında 150 polisin yaralandığını ve güvenlik güçlerinin sadece kamu düzenini değil, eylemlere katılan vatandaşların da can güvenliğini sağlamak için görev başında olduğunu vurguladı. “Polislerimiz bu milletin evladı. Onların da evlatları, eşleri, anaları, babaları var. Yazık, günah” dedi.



