15 Temmuz şehitlerine de saygısızlık

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik terör ve yolsuzluk soruşturmasını bahane ederek Saraçhane’de toplananlar terör estirmeye devam ediyor. Meydanda toplanarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın merhum annesine hakaretler yağdıran “eylemciler” hem de kutsal mekanlara saldırıp kamu malına zarar veriyor.





HER YERİ BOYADILAR

Sözde “hak arayanlar” yaptıkları Saraçhane’de büyük bir hasara neden oluyor. İzinsiz gösterilerde eylemciler, milli ve dini değerlere zarar vererek her yeri sprey boyalarla boyadı. Vandallar, belediyenin önündeki çeşitli noktalara sprey boya ile saldırdı. Şehzadebaşı Camii’nin haziresi, bahçesi ve belediyenin önündeki 15 Temmuz şehitlerini anma panosu da protestocuların hedefi oldu. Panolara “Genel grev genel isyan” yazıldı. Saraçhane’de 15 Temmuz şehitlerinin fotoğraflarına yapılan saygısızlık tepki çekti.





ERDOĞAN VE ANNESİNE HAKARETLER

Saraçhane Parkı, reklam panoları, ağaçlar, direkler, ATM’ler, güvenlik kulübeleri, alt geçit camları ve duvarları, vandallar tarafından hakaretlerle dolduruldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile merhum annesi Tenzile Erdoğan’a yönelik ağza alınmayacak hakaretler de sprey boyalarla buralara yazıldı. Protestocular Saraçhane Parkı’ndaki banklar, ağaçlar ve diğer tüm alanlara da sprey boya ile yazılar yazarak kamu malına zarar verdi. Öte yandan İBB’ye bağlı temizlik ekiplerinin bölgede temizlik çalışmaları başlattığı görüldü.





TERAVİH SIRASINDA HALAY!

Tarihi Şehzadebaşı Camii’ni hedef alan göstericiler, saygısızlıklarına önceki akşam da devam etti. Eylemciler Şehzadebaşı Camii’nin önünde teravih namazı bitimine kadar davul zurna ile halay çekti. Ramazan ayına ve kutsallara yapılan saygısızlık ve saldırı görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı.



