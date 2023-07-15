Vatan Caddesi'ne kimseyi sokmadık

FETÖ’cü hainlerin darbeye kalkıştığı 15 Temmuz gecesinde direniş noktalarından birisi de İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesi önüydü. Zırhlı araçlarla emniyeti teslim almaya gelen hainler burada amansız bir direnişle karşılaştı. Vatansever polisler ve vatandaşlar el ele vererek darbeci hainleri derdest etti. Hainlere direnen on binler arasında öyleleri vardı ki; yaptıkları ile tarihin akışını değiştiren isimsiz kahraman arasında yerini aldı.

BİR MESAJLA YOLA ÇIKTILAR

O kahramanlardan biri de darbe girişimi olduğunda İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Bilgin Yıldırım’dı. 15 Temmuz’da gündüz saatlerinde başka bir şubenin gerçekleştirdiği operasyona destek olmak için tüm gün çalıştıklarını belirten Yıldırım, “Öğleden sonra bize izin verilince istirahat için evlerimize gittik. Büyükçekmece’deki evimde akşama kadar çocuklarımla vakit geçirdim. Uyuyacağım sırada o dönem büromuzda görevli emniyet amirimiz Whatsapp grubundan bir mesaj gönderdi” dedi.

EN KRİTİK MESAJ: “İVEDİ OLARAK GELİN”

Amirinin mesajında “Hiç kimse bir şey sormasın, herkes elindeki işi bıraksın, evde olanlar da hemen ivedi bir şekilde şubeye gelsin” ifadelerini kullandığını vurgulayan Yıldırım, “Ürperdim ve eşime ‘Bir şeyler oluyor sanırım. Bu saatte bizi olağan şeyler için şubeye çağırmazlar’ dedim ve arabama binerek Vatan yerleşkesine doğru yola çıktım. Başakşehir’de oturan ekip arkadaşımı da alacaktım ama o mesaj attı şubeye doğru yola çıktığını söyleyince ben ara yollardan mahalle içlerinden ilerleyerek Vatan Caddesi’ne ulaşmaya çalıştım. O esnada Anadolu yakasında ikamet eden bir arkadaşımız gruba ‘E5 otoyolunda tanklar köprüye doğru ilerliyorlar’ dedi. Ben Bayrampaşa’ya geldiğimde trafik durmuştu artık. İlk defa tankları Bayrampaşa’da gördüm” diyerek darbe girişimi olduğunu anladığını söyledi. Anıtmezar’dan İstanbul Emniyeti Vatan yerleşkesine aracını zor da olsa sokan Yıldırım, saat 21.35’te kendilerini şubeye çağıran emniyet amirini gördüğü belirterek şunları kaydetti:

FİLM KOPTU DARBE OLUYOR

“Amirime neler olduğunu sordum. O da bana ‘Bilgin film koptu, muhtemelen darbe girişimi var. Vatan Caddesi girişinden itibaren araçların anahtarlarını toplayıp caddeyi kapatacağız. Kimse hareket etmeyecek’ dedi. Biz de amirimizin dediklerini yaptık. Kendi aracımı da yolda bıraktım. Organize Şube’de görevli emniyet amirlerinin durumu erken fark edip caddeyi kapatması ve araçların yolda kalması nedeniyle emniyeti teslim alamaya gelen FETÖ’cülerin tank ve ZPT’leri kaldırımlardan ilerlemeye çalıştı. Saat 10.00’dan sonra vatandaşlar da yavaş yavaş sokağa inmeye başlamıştı. Biz de ilk anda halkı bilinçlendirmeye çalıştık.”

TANIMADIĞIMIZ YENİ YÜZLER GELDİ

“Olay keşmekeş bir hal almaya başlayınca, FETÖ’nün de neler yapabileceğini bildiğimiz için emniyetin etrafında nöbet tutan çevre koruma nöbetçilerine gittik. ‘Polis dahi olsa emniyete kimse alınmayacak’ talimatını verdik. ‘Emniyete alınacak kişilere şubelere soracaksınız, teyit edeceksiniz, orada çalışıyorsa içeri alacaksınız’ dedik. Çünkü kimin ne olduğu belli değildi, daha önceden şubelerde görmediğimiz bir sürü yeni yüz vardı ortalıkta. Mesela tanımadığım biri vardı o gece, tuttum yakasından ‘Sen kimsin, nereden geldin’ dedim. ‘Ben Edirne kadrosundayım. Ben daha önce Vatan yerleşkesinde çalıştım. İstanbul’a akraba ziyaretine gelmiştim. Bize mesaj geldi, en yakındaki emniyet birimine gidin diye yazdılar, o yüzden geldik’ dedi. Güvenmedik ve emniyete aldırmadık. Kimin ne olduğu belli değildi.”

GEREKİRSE HELİKOPTERE BOMBA ATACAKTIK

“Tankların Vatan Caddesi’ne girmesini engelledikten sonra FETÖ’cüler bir helikopterle emniyet binasının bahçesine inmeye çalıştı. Araçlardan çıkardığımız yedek lastikleri yaktık. Duman çıkararak helikopterlerin görüş açısını kapattık ve bahçeye inmelerini engelledik. Helikopterler daha sonra caddeye inmek için manevra yaptı. TEM şubeden bir polis arkadaşımız ‘Bunlar galiba caddeye inecekler, gel zırhlı araçtan malzeme alalım’ dedi. Shortland zırhlı araç ses bombası ve gaz bombası aldık. Malzemeleri aldık rufüje giderek pusu attık. İki yolun arasındaki ağaçların altına gizlendik. Helikopter inerse bombaları atacaktık. Ama inemediler. O an her şeyi göze almıştık.”

Sanayi yapımı uçaksavarla 1 ay nöbet

Bilgin Yıldırım FETÖ’cülerden aldıkları bir tankı emniyetin bahçesine alınış hikâyesini şöyle anlattı: “Vatan yerleşkesine gittiğimde FETÖ’cü askerlere ait bir tank emniyetin yanında duruyordu. Tankı bahçeye alacaktık, çalıştırdık ama kullanmayı bilmiyoruz. Nasıl hareket eder, araç gibi direksiyon falan yok. O esnada genç bir arkadaş geldi, ‘Ben askerde bunu çok kullandım’ dedi. Arkadaşı bindirdik tanka, tankı aldı yürütmeye başladı. Tankı emniyete götürdük. Kim olduğunu da bilmiyorum o arkadaşın. Bu esnada tankın üzerinde uçaksavar vardı. Ama uçaksavarın parçaları yok. Namlusu yok, mermiler yok. Mekanizmasını da darbe vurarak bozmuşlar.”

FETÖ’CÜLERİ DE LİNÇTEN KURTARDIK

“15 Temmuz gecesi 6 ay gibi uzun geldi. Darbe girişimi püskürtülünce biz Esenler’deki askeri kışlaya gittik. 300 FETÖ’cü askeri gözaltına aldık. Biz gittiğimizde çatışma sürüyor, teslim olmamak için direniyordu FETÖ’cüler. Gözaltına aldıklarımızı Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne götürürken yolu kesen vatandaşlar FETÖ’cü askerleri linç etmek istedi. Onları da biz koruduk. FETÖ’cüleri şubeye teslim ettikten sonra polis kıyafetleri satan bir dükkâna girdim, 1,5 litrelik bir suyla dükkânın tuvaletinde belden yukarı yıkadım ve aldığım üniformaları giydim. Sonra Vatan yerleşkesine geri döndük.”

EMNİYETE GİRSELER KATLİAM OLABİLİRDİ

qİstanbul Emniyeti’nde görevli polis memuru Bilgin Yıldırım “Bizim için asıl tehlike FETÖ’nün polis yapılanmasıydı. Muhtemelen helikopter Vatan’a inseydi polisin içindeki FETÖ’cüler kendilerini belli edecek ve içeriden darbeye destek vereceklerdi ve içeride katliam başlayacaktı. Yani 2 helikopterdeki 25 FETÖ’cü askerle 2 bin polisin bulunduğu emniyeti teslim alamazsın. O geceden sonra FETÖ üyesi bazı polislerin ifadelerini aldık, onlara ‘Gidin şubelerinizi teslim alın’ demişler. İşte öyle bir ortamda mücadele edildi, FETÖ’cü hainlerle.







