|
Gündem

Vatandaşı tehdit eden 'Paw Guards' yöneticisi Burak Arslan gözaltına alındı

Paw Guards'ın yöneticisi Burak Arslan gözaltına alındı. “Sokak köpeklerini öldürenleri öldüreceğiz. Bizi insan katliamına zorlamayın.” diyen Arslan'ın sosyal medyada başıboş köpeklerin toplatılması yönünde çağrıda bulunan vatandaşları hedef aldığı biliniyor. Burak Arslan, geçtiğimiz günlerde de sosyal medyadan yaptıkları canlı yayında, "En azından birini ibretlik edip kazığa oturtalım" diyerek cinayet çağrısında bulunmuştu.

20:53 . 22/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Burak Arslan.

Burak Arslan.

Sosyal medyada, sahipsiz köpeklere zarar veren insanlara yönelik tehditte bulunduğu iddia edilen Pati Koruyucuları (Paw Guards) üyesi gözaltına alındı.

Pati Koruyucuları üyesi bir kişinin, 18 Haziran'da sosyal medyada paylaşılan görüntülerde sahipsiz köpeklere zarar veren insanlara karşı ölüm tehdidinde bulunduğu iddiası üzerine İstanbul

Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünce inceleme başlatıldı."Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçunu işlediği tespit edilen B.A. isimli şüpheli, kimlik bilgilerinin belirlenmesinin ardından bugün gözaltına alındı.

Emniyete götürülen zanlının yarın adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

#Burak Arslan
#Paw Guards
#Sokak Köpeklerİ
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
65 yaş aylığı ödeme tarihleri