Vatandaşı tehdit eden 'Paw Guards' yöneticisi Burak Arslan gözaltına alındı

Sözde hayvan destekçisi vasfı altında olan Paw Guards'ın yöneticisi Burak Arslan, 'Başıboş köpekleri toplayın' diyen vatandaşları tehdit etti. Sosyal medyada başıboş köpeklerin toplatılması yönünde çağrıda bulunan vatandaşları hedef alan Arslan, teknik ekipleriyle söz konusu çağrıyı yapanların telefonlarını yazılım ekipleriyle hackleyeceklerini ve kimliklerini tespit edeceklerini ileri sürdü. Sözde hayvan sever Burak Arslan, geçtiğimiz günlerde de sosyal medyadan yaptıkları canlı yayında, "En azından birini ibretlik edip kazığa oturtalım" diyerek cinayet çağrısında bulunmuştu.