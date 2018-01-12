Vefasızlar!

İstanbul’un fethinin başlangıç noktası olarak kabul edilen Rumelihisarı Şehitliği ve çevresindeki Şehitlik Dergahı vefasızlığın kurbanı olmaya devam ediyor. Fethin hatırası olan Şehitlik Dergahı ve arazisi, gecekonduların arasında kalırken, arazisinin bir kısmı yağmalanarak park yapıldı, bir kısmı ise bugün pazar yeri olarak kullanılıyor. Sarıyer Belediyesi, 2016'nın Ocak ayında İstanbul 3 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından bir kez daha tescillenen şehitliğe pazar kurulmasına izin vermeye devam ediyor.

İLK ÇARPIŞMA BURADA

Tarihi kayıtlara göre, Osmanlı Devleti'nin Bizans'la yaptığı barış anlaşması şartlarına uyarınca, İstanbul civarındaki üzüm bağlarından alınan vergiye uyulmaması ve ardından Bizans askerlerinin baskını nedeniyle Rumelihisarı üstünde çatışma yaşandı ve bazı Osmanlı askerleri şehit oldu. İstanbul’un fethini sağlayan kuşatmanın başlangıcı kabul edilen bu çatışmada şehit olan Osmanlı askerleri, bu bölgede “Şüheda Kuyusu” ismi verilen denilen, kare şeklinde, etrafı hafif yüksek duvarla çevrili alana üst üste defnedildi. Şüheda Kuyusu üzerine 855/1451 tarihli “Haza makam-ı Şüheda” (Burası Şüheda makamıdır) yazılı bir şahide konuldu.

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İstanbul’un fethinin ardından alana Şehitlik Dergahı adıyla bir tekke kuruldu. Tekke günümüzde Nafi Baba Tekkesi olarak kayıtlara geçti.

TESCİLLİ ŞEHİTLİK

İstanbul 3 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu, 7 Ocak 2016’da söz konusu alanın Fatih Sultan Mehmet Şehitliği tescilinin devamına karar verdi. Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 15 Temmuz 1972 tarihli kararına göre 39 ada, 17 parsel ile 37 ada 13 parseldeki Nafi Baba mezarlığının aynen korunması gerektiği belirtildi. 11 Aralık 1981 tarihli kararda, arazinin koruması ve restorasyonu İstanbul Belediyesi’nce Boğaziçi Üniversitesi’ne devredildiği vurgulandı ve ardından “Tescilli parselin Rumelihisarı Fetih Şehitliği/Fatih Sultan Mehmet Şehitliği olarak tescil kaydının devamına” kararı verildi.

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FATİH'İN OTAĞI KURULDU

Rumelihisarı Şehitlik Dergâhı Mezar Taşları isimli kitaba göre söz konusu alanda 17 babanın, 3 şeyhin, 7 seyyidin, 5 mollanın, 3 çelebinin ve 5 paşanın mezarı bulunuyor. Fatih Sultan Mehmet de otağını bugün Boğaziçi Üniversitesi’nin sınırları içinde kalan Şehitlik Dergahı’na kurdu. İlk dualar burada yapıldığı için Dua Meydanı olarak anılan bölüm, Fatih'in ilk karargahı oldu. Bölge, 1980’den itibaren yağmalandığı için arazi 20 dönüme kadar düştü.

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Şehitlik Dergahı Avrupa yakasında açılan ilk tekke

Şehitlik Dergahı, İstanbul’un fethine katılan Seyyid Bedreddin Efendi tarafından kuruldu. Bazı tarihçilere göre fetih sırasında, bazılarına göre de fetihten hemen sonra inşa edilen dergah, İstanbul’un Avrupa yakasında açılan ilk tekkesi olma özelliği de taşıyor. 6 Ekim 2015 tarihinde Başbakanlık Devlet Arşivleri’nde bulunup restore edilen 1862 tarihli Osmanlı Rumelihisarı Bölge Haritası sadece Rumelihisarı Şehitlik Kabristanı’nı göstermekle kalmıyor. Şehitlik Der?gahı, Namazgah, Şeyhevi gibi birçok kültür varlığının coğrafî konumunu da veriyor. Ayrıca 1910’lara ait haritalarda da Kuğulu Havuz, Meşruta (Bir kimseye, mirasçılara veya bir kuruluşa satılmamak şartı ile verilmiş mülk) gibi unsurlar da görülüyor.