​Vezirköprü Belediyesi hizmetleriyle ön planda

Kır Evleri Kamp Alanı:

21 adet kır evi ve 1 adet idari binası yapımı tamamlandı.

Ziyaretçi bilgilendirme ve tanıtım merkezi binası yapımı tamamlandı.

Giriş kontrol ünitesi yapımı tamamlandı.

Vezirsuyu’nda yapımı tamamlanan yapılar için 25.03.2021 tarihinde elektrik hattı ihalesi yapılarak uygulaması tamamlandı.

Kır evleri kamp alanı için hazırlanan kanalizasyon projesi ihalesi 31.03.2021 tarihinde yapılarak uygulaması tamamlandı.

Özel proje alanında satış üniteleri yapımına devam edilerek ziyaretçi bilgilendirme ve tanıtım merkezinin çevre düzenlemesi çalışmaları devam etmektedir.

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Güneş enerji santrali

Akören mahallesi Kümbet mevkiindeb ulunan toplam 24000 m2 yüzölçümüne sahip, özel mülkiyete konu taşınmaz, 30 yıl süreliğine kiralandı. Tesis ile ilgili tüm işlemler tamamlanıp, lisanssız Elektrik Üretim Enerji Tesisi olarak 2019 yılı içerisinde faaliyete geçirildi. Belediyemiz kendi elektriğini üretmeye başladı. 2022 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendinin açıklamalarından sonra, kiralanan arazide uygun durumdaki boş kalan bölümde ilave panaller ile üretim kapasitesi artırılacaktır.

Sıfır atık projesi

Sıfır Atık projesi kapsamında merkez ve kırsal tüm mahallelerde Sıfır Atık Yönetim Sistemi kurularak Vezirköprü Belediyesi, Samsunda Sıfır Atık Belgesi’ni alan İLK ilçe olmuştur. Bu doğrultuda Belediyemiz hizmet alanları içerisinde hayata geçirilen projeler;

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- 14 farklı grupta 42 farklı atığın toplandığı 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi,

- 7 Bölmeli 2 adet Mobil Atık Getirme Merkezi,

- 26 adet Giysi Toplama Kutusu,

- 77 adet Geri Dönüşüm Ekipmanı ile birlikte ikili toplama sistemine geçilmesi,

- 1 adet Mobil Sıfır Atık Toplama Aracı,

- 1 adet sıkıştırmalı Geri Dönüşüm kamyonu,

- Eczanelerden evsel atık ilaçların toplanması için 4 adet kumbara yerleşimi,

- Belediyemiz ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından anlaşmalı yürütülen çeşitli projeler,

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- Gerekli Sıfır Atık eğitimlerinin verilerek tüm farklı türdeki atıkların toplanması, taşınması ve bertaraf’ının sağlanması gerçekleştirilmiş olup protokolleri bulunmaktadır.

1. Sınıf atık getirme merkezi

Geri kazanılabilir atıkların kaynağında ayrı toplanıp, geri dönüşümünün yapılması ve ekonomiye katma değer sağlaması amacı ile 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi Çakırtaş Mahallesi kaylar mevkiinde toplam 1651 m2 alana sahip taşınmaza, 14 farklı atık grubunun bırakılabileceği 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi tamamlanmıştır. Vatandaşın hizmetine açılmış olan tesis aktif olarak kullanılmaktadır.

Artık değil projesi

Vezirköprü Belediyesi olarak Bitkisel atık yağların çevreye zararını azaltmak, su kaynaklarımızın korunmasını sağlamak ve çevre bilincini oluşturmak amacıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı toplam 39 okulun katılımı ile başlatılan «artık değil» Projesinde 2021 yılında 2 ton Bitkisel Atık yağ toplanmıştır. Projemiz bu hali ile Türkiye’nin Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar ile birlikte yürütülen en geniş kapsamlı ve en çok atık yağ toplanan projesi olmuştur. Proje 2022 yılında kapasite artışı göstererek İçişleri Bakanlığınca destek almaya layık görülmüş ve ilçe içerisinde 15 Okulun daha katılımı sağlanarak, toplam 54 okul olacak şekilde, yine mevcut çalışmalarda Türkiye'nin en büyük projesi olarak devam etmektedir.

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Artık Değil Proje’si 7-8-9 Mart tarihlerinde Afyonkarahisar da gerçekleştirilen uluslararası sempozyumda ve Konya’da Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya Valiliği, Konya Büyük Şehir Belediyesi, Konya MEB tarafından düzenlenen UPUES (Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum) 2022’de bildiri olarak sunuldu.

Temizlik hizmetleri

Tüm cadde ve sokaklarda her gün düzenli olarak çöp toplama ve süpürme işi yapılmakta, haftanın belli günlerinde ise cadde ve sokak yıkaması yapılmaktadır.

Merkez ve tüm kırsal mahallelere 500 Adet çöp konteynerı yerleştirilerek toplam konteyner sayısı 2079 çıkarılmıştır.

Toplamda 77 adet olmak üzere Geri Dönüşüm kafesleri yerleştirilmiştir.

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Belirli zaman aralıkları ile çöp konteynerları’nın ve çöp kamyonlarının ile dezenfeksiyonları yapılmaktadır.

Parke üretim tesisi

Belediyemiz sorumluluğunda 162 mahalle muhtarlığı ve yaklaşık 300 yerleşim alanı mevcuttur. Bu doğrultuda vatandaşlarımıza hizmetimizi hem en hızlı hem de en ekonomik şekilde sunabilmek için Belediyemiz bünyesinde ;

- Saatlik 100 m3 beton üretim kapasiteli Beton Santrali,

- Günlük 25000 adet kapasiteli Parke üretim tesisi,

- Günlük 900 m3’lük granülometrik malzeme üretim kapasiteli Kum eleme tesisi,

- Saatlik 45 m3 üretim kapasiteli taş kırma tesisi tesislerimiz aktif olarak üretim yapmaktadır.

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Araç filomuz;

- 4 adet beton mikseri,

- 4 adet loder (Yükleyici),

- 4 adet greyder,

- 13 adet kamyon,

- 7 adet kazıcı-yükleyici,

- 2 adet mini kazıcı-yükleyici,

- 2 adet silindir,

- 1 adet teleskobik yükleyici,

- 2 adet forklift,

- 5 adet traktör ile sorumluluk alanımızda ki

- Çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Adatepe çamaşırlık

İlçemizin tarihi dokusunu yaşatmak, tarihi güzelliklerini korumak ve sergilemek amacıyla Adatepe mahallemizdeki tarihi Hititlere dayandığı bilinen çamaşırlığımızın restorasyon ve renovasyon işlemleri tamamlandı.

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Nalbantlı mahallesinde toki alanında 4 adet tescilli yapının restorasyon projesi

Tescilli yapıların halkın hizmetine sunulabilmesi için 4 adet yapının mülkiyeti Belediyemize kazandırılmış, çeşitli fonksiyonlarda kullanılabilmesi amacıyla röleve, restorasyon, restitüsyon projeleri hazırlatılarak Samsun Kültür Varlıkları Koruma Kurulu onayları sonrası uygulama işlemleri Belediyemizce ihale edilerek yaptırılmıştır. Mevcut binaların tadilat ve yenileme çalışmalarının en kısa sürede tamamlanması öngörülmektedir.

Kültür evleri

İlçemizde merkez ve kırsal mahallelerde hali hazırda 42 adet Kültür Evi inşaatları Belediyemizce tamamlanarak hizmete açıldı. Yapımı tamamlanan Belediye Kültür Evleri'ni İlçe Müftülüğü'müze ve İlçe Halk Eğitimi Merkezi'ne tahsisleri yapılarak vatandaşlarımızın ve kurumlarımızın kullanımına sunulmuştur. Ayrıca Bayram, Çalman, Çersiyen, Şentepe mahallelerimizde 4 adet inşaatımız devam etmektedir.

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Nalbantlı mahallesi toki konutları

Büyük uğraşlar sonucunda ilçemiz Nalbantlı mahallesinde hayata geçirdiğimiz 504 daire ile 26 ticari üniteden oluşan Toki Konutları’nda yaşam başladı. Modern yaşamın tüm olanaklarının sunulduğu projede açık otoparkı, sosyal alanları ve ferah peyzajıyla seçkin yaşamın tüm olanakları sunuluyor.

Ticaret ve ofis merkezi

İlçemizin Yenimahalle 160 ada ve 4 parsel numarasında bulunan taşınmaz, yeni şekli ile iş merkezi olarak düşünülmektedir. Taşınmaza yapılan proje çalışmasında bodrum katta otopark zemin katta 2 adet asma katlı iş yeri, normal katlarda her katta 5 adet olmak üzere toplam 17 bağımsız bölüm planlanmıştır. Temel atma işlemi gerçekleştirilerek, bina inşaatına başlanmış ve çalışmalar hızlı bir şekilde sürmektedir.

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Okulların yenilenmesi

İlçemizde eğitim öğretime çeşitli sebeplerle kapatılmış vaziyette olan eski okullarda İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında yapılan protokol çerçevesinde kullanılmayan binalarda tamir tadilatı ve çevre düzenlemesi yapılarak ilgili mahallelerde yapılan etkinlikler için Kültür evi olarak mahalle halkına kazandırılmıştır.

Bu doğrultuda Kızılcakoru, Karapınar, Doyran,Yukarınarlı mahallelerinde atıl durumda bulunan okulların tamir ve tadilatlarıyla birlikte çevre düzenlemesi yapılmış olup Köprübaşı ve Karanar mahallelerinde çalışmalar devam etmektedir.

Bebek kütüphanesi

0-3 Yaş aralığındaki bebeklerin eğitimine katkı sağlamak amacı ile Belediyemiz Kültür Merkezinde bulunan yaklaşık 125 m2 alana sahip kafeteryamıza Kültür ve Turizm Bakanlığıyla ortaklaşa kurulacak Bebek Kütüphanesi’nin açılmasına ilişkin Tahsis işlemleri tamamlanmış ve protokol imzalanmış ve uygulamaya geçilerek, kütüphanemiz hizmete sunulmuştur.

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Bilim merkezi

Vezirköprü Bilim Merkezi ilçemizin Esentepe mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait olan taşınmaz 2423.97 m2 büyüklüğünde ve mevcut imarda tır, kamyon, makine parkı ve garaj alanı niteliğinde imar tadilatı ile belediye hizmet alanı olarak revize edilen 485 Ada 3 parsel nolu taşınmazda çocuklarımızın geleceğe daha iyi hazırlanabilmesi için Bilim Merkezi inşaatımıza başlanılmış olup inşaatının kısa sürede tamamlanması planlanmaktadır.

Vezirköprü Belediyesi olarak, farklı yaş gruplarından ve farklı birikime sahip bireyleri bilimle buluşturarak, bilim ve teknolojiyi toplum için anlaşılır ve ulaşılır bir hale getirmeyi ve bilim ve teknolojinin önemini toplum gözünde artırmayı amaçlayan; deneysel ve uygulamalı etkinlikler içeren, ziyaretçilerini denemeye ve keşfetmeye teşvik eden; Bilim Merkezlerinin önemini kavrayan ve benimseyen bir anlayışla, ilçemizde Vezirköprü Bilim Projemizin, yapımını tamamlamak üzere heyecanla çalışmaktayız.

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Huzurevi projesi

Hıdırlık Mahallesinde bulunan 178 ada 9 parsel’e yapılan huzurevi projesi 1 bodrum 1 zemin kat ve 2 normal kattan oluşarak çatı katı sirkülasyon alanlarıyla beraber huzurevi bina projesi toplam 8032.20 m2 olup 100 kişiye yaşam alanı sunacaktır. Proje de kapalı alanın dışında 7550 m2 açık alan ile vatandaşların keyifli vakit geçirebileceği bahçelerin ve Huzurevi inşaat alanının çalışmaları devam etmektedir.

Soğuk hava deposu

Tikenli mahallesi 440 ada 11 parsel numaralı taşınmazın üzerine yapılmıştır. Yapı edatları 91,30 m X 24,30 m taşıyıcı sistemi çeliktir.

Toplamda 12096 m3 depolamaya sahip Yapı 7.000.000,00 TL’ye yaptırılmış olup çevre düzenleme işlerinde sona gelinmiştir.

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Sebze ve meyve toptancı depoları

Sebze meyve toptancı depoları için tüm plan revizeleri bitmiş olup yapı yaklaşık olarak 60x60m 3600 m2 oturumunda olacaktır. Projenin kurulacağı taşınmaz üzerinde alan hazırlama çalışmaları tamamlanmıştır. İnşaat temeli atılmış ve çalışmalar hızla devam etmektedir.

İlçemizin Tikenli mahallesi 2 adet 6’şar adet Sebze ve Meyve deposu için dükkanların ve müştemilatların proje aşaması ve 75 metre uzunluğunda istinat duvarı yapımı tamamlanmıştır. Kaba inşaatına başlanmıştır.

Sera

Eski seramız 32x65 m ebatlarında olup ikiye bölünerek yeni sera alanımıza 24x37,5 m ve 32x35m ebatları boyutunda planlanarak, Ek olarak yapılan imalatla toplamda 11 adet yeni sera alanımız 2860 m2 olarak yapımı tamamlanmıştır.

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Çok katlı yer altı otoparkı ve meydan düzenlenmesi

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Belediyemiz tarafından yapılacak olan çok katlı yer altı otopark ve meydan düzenlenmesi çalışmaları için projeler hazırlanmış olup ihale çalışmalarına başlanmıştır.

Öğretmenevi projesi

İlçe merkezimizde Fazıl Ahmet Paşa Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Vezirköprü Çok Katlı Yeraltı Otoparkı Proje alanı sınırları içerisinde kalan ve mevcut ilçe meydanımız ile iç içe vaziyetteki 600 m2’lik alanda kurulu eski öğretmenevi binasının İl Milli Eğitim Müdürlüğü kontrolünde mülkiyeti Belediyemize ait Doyran mahallesi 754 ada 7 parsel sayılı 1893,16 m2 yüzölçümlü taşınmaz ile takası sağlanarak yeni öğretmenevi hizmet binasını da Belediyemiz bütçesi doğrultusunda inşaatının tamamlanıp Milli Eğitime sunulması karşılığında Vezirköprü Çok Katlı Yeraltı Otoparkı inşaatına da başlanacaktır.

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Belediye hizmet binası

İlçemiz Esentepe mahallesi 487 ada 2 parselde 10011.31 m2 alana sahip taşınmaz, belediyemizce satın alınmış olup ilçemize yeni belediye hizmet binası kazandırmak amacıyla mimari projesi tamamlatılarak, halkımızın beğenisine sunulmuştur. Büyük oranda beğeni kazanan projenin inşaat ve ihaleye hazırlık dosyaları çalışması devam etmektedir.

Offroad Türkiye Şampiyonası

İlçemizin İncesu mevkiinde yer alan bölgede gerçekleşen Offroad Türkiye Şampiyonası ile, ülke çapında yapılan il şampiyonalarının arasında, ilçe bazında bu şampiyonun yapıldığı tek ilçe olarak anılmaktayız. İlçemizde su sporları, dağcılık, falconfest ve buna benzer extrem tüm yarışlara ve şampiyonalara uyumlu tabiyatı ve coğrafi özellikleri ile öne çıkan bir ilçe olma yolunda, Offroad Türkiye Şampiyonası ile birlikte tüm Türkiye’de ilçemizin tanıtımına katkı sağlıyoruz ve bu sporların ilçemizde daha sık yapılabilmesi yönünde gelen talepleri önemsiyor ve desteklerimizi sürdürüyoruz.

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Trafik Eğitim Pisti

İlçemizin Kuruçay mahallesi sınırlarında bulanan, Belediyemize ait yaklaşık 5 dönümlük arsada, özellikle ilköğretim çağı çocukların ve gençlerin hizmetine sunmak üzere Trafik Eğitim Pisti’ni hazırlıyoruz

Köprübaşı sosyal tesisleri

Eski okul binası revize edilerek, mevcut tuvaletler yenilenmiş, mahalle halkının kullanımına sunulabilecek iki adet oda oluşturulmuş,

diğer alanlar bu tesise hizmet edecek mutfak, personel odaları, iki adet kaz tirit odası ve depoları olmak üzere yeniden revize edilmiştir.

Bina dışındaki yaklaşık 12 dönümlük açık alan için tasarlanan projede,

1 adet restoran, kamelyalar, kır düğün bahçesi, otopark alanları, çocuk parkları ve yürüyüş yolları gibi hizmetler yer almaktadır.