Vurgun 5.1 milyar

Dünyanın ilk şehir Token’i olan İzmir Token’de vurgunun boyutu netleşiyor. Sedat Ocakçı’nın, İzmir Token’i halka arz edip yüzde 17’lik kar vaadi ile topladığı paraları soğuk cüzdanla yurt dışına kaçırdığı öne sürülmüştü. Ocakçı’nın Siber Güvenlik Uzmanı olan yeğeni Salih Han’ın, holdinge ait 5 milyar 123 milyon lirayı Dubai’ye kaçırıp sisteme para veren 3 bin 500’e yakın kişiyi mağdur ettiği ortaya çıktı. Kendisini kurtarmak için mağdur rolü yapan Ocakçı’nın 5 Ocak’ta Karşıyaka Adliyesi’nde yeğeni Salih Han ve eşi Melisa Han hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Ocakçı’nın bu tarihten sonra lüks araçlarını ve mülklerini satıp paraya çevirdiği de iddia edildi.

ÇALIŞANI İHBAR ETTİ

Polisi Sedat Ocakçı’ya götüren, Ocakçı’nın 200 kişilik kemik kadrosunda bulunan 26 yaşındaki bir çalışanın ihbarı oldu.

1 Şubat’ta polise başvuran itirafçı, kendisinin sisteme 3,5 milyon TL verdiğini söyledi. Ocakçı’dan aylık 40 bin TL maaş aldığını, ancak maaşın kendilerine verilmeyip kendi adlarına direkt sisteme aktarıldığını anlatan ihbarcı, Ocakçı’dan şikayetçi oldu.

GÜVEN İÇİN KULLANMIŞ

Soruşturma kapsamında Mersin’de yakalanan Emekli Tuğgeneral Mehmet Rıfat Alkan’la ilgili de yeni bilgilere ulaşıldı. Ocakçı Holding'e bağlı şirketlerden Metayıldız'da Genel Müdür Yardımcılığı yapan Alkan’ın, ihraç edilmeden önce Sedat Ocakçı’nın komutanlığını yaptığı tespit edildi. Terfi edemeyince emekliye ayrılan Alkan’ın şirkette güven için kullanıldığı, bazı ihalelerde koruma sağladığı, özellikle devlet kurumlarına sızmak üzere kullanıldığı ortaya çıktı. 1 Şubat’ta hakkında yakalama kararı çıkarılan Alkan da yurt dışına kaçmaya hazırlanırken gözaltına alınmıştı. Şüpheliler “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve nitelikli dolandırıcılık” suçlarından adliyeye sevk edildi.







