Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Eğitim
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınav sonuçları açıklandı

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınav sonuçları açıklandı

10:405/12/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2025-YDS/2) sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 16 Kasım'da uygulanan 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2025-YDS/2) değerlendirme işlemleri tamamlandı.


Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.





#2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
#2025-YDS/2
#Ölçme
#ÖSYM
#Seçme ve Yerleştirme Merkezi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI: Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Başvuruları Başladı Mı, Ne Zaman?