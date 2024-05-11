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'Yabancı uyruklu hastaların sağlık giderleri bakanlık tarafından ödenecek' iddiasına İletişim Başkanlığından yalanlama

Bazı sosyal medya hesaplarında, 'yabancı uyruklu hastaların sağlık giderlerinin Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanacağı' ileri sürüldü. Ortaya atılan iddialar ve neden olduğu algı operasyonu ise çok geçmeden çökertildi. Söz konusu iddiayı yalanlayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), kararda geçen hasta grubunun, insani yardım konusunda Türkiye'ye getirilen mağdurları kapsadığını ifade etti.

21:26 - 11/05/2024 Cumartesi
Güncelleme: 21:57 - 11/05/2024 Cumartesi
AA
İletişim Başkanlığı
İletişim Başkanlığı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), yabancı uyruklu hastaların sağlık harcamalarının Sağlık Bakanlığınca ödeneceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İftiralar yalanlandı

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, "yabancı uyruklu ayakta tedavi olan hastaların sağlık hizmeti, ilaç, tıbbi cihaz, ortez-protez ve diğer malzemelerin giderleri Sağlık Bakanlığınca ödenecek" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Gerçek belli oldu

Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"İddiaya konu 8438 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının, kamuoyuna yansıtıldığı gibi ülkemizdeki mülteci ya da geçici koruma altındaki kişilerle bir ilgisi yoktur. Kararda geçen hasta grubu, insani yardım konusunda Dışişleri Bakanlığımız koordinasyonunda başta Filistin olmak üzere savaş ve afetlerin yaşandığı bölgelerden ülkemize getirilerek tedavileri sağlanan mağdurları kapsamaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."



Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden İsrail'in propaganda hesaplarının Esra Albayrak iddialarına yalanlama

Terör devleti İsrail'in propagandasını yürüten sosyal medya hesapları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak manipülasyon kampanyası başlattı. İsrailli propaganda hesapları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak ile isim benzerliği bulunan bir vatandaşın sosyal medya hesabının Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak'a ait olduğunu ileri sürdü. Tetikçi hesapların operasyon girişimini ise Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yalanladı. Söz konusu Esra Albayrak'a ait hesabın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak'a ait olmadığını açıklayan Merkez, İsrail'in daha önce de aynı hesapla ilgili bir manipülasyon kampanyasına giriştiğini belirtti.


#İletişim Başkanlığı
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