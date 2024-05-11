'Yabancı uyruklu hastaların sağlık giderleri bakanlık tarafından ödenecek' iddiasına İletişim Başkanlığından yalanlama

Terör devleti İsrail'in propagandasını yürüten sosyal medya hesapları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak manipülasyon kampanyası başlattı. İsrailli propaganda hesapları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak ile isim benzerliği bulunan bir vatandaşın sosyal medya hesabının Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak'a ait olduğunu ileri sürdü. Tetikçi hesapların operasyon girişimini ise Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yalanladı. Söz konusu Esra Albayrak'a ait hesabın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak'a ait olmadığını açıklayan Merkez, İsrail'in daha önce de aynı hesapla ilgili bir manipülasyon kampanyasına giriştiğini belirtti.