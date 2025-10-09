Yabancı uyruklu iş insanını yatırım yapma vaadiyle yaklaşık 197 milyon avro dolandırdılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Rusya Federasyonu ve Slovak Cumhuriyeti vatandaşı olan, birçok ülkede ticari yatırımlar yapan kişinin, Türkiye'de yatırım yapma vaadiyle kendisinden yaklaşık 197 milyon avro alan şüphelilerin sahte belgeler düzenledikleri, paraların izini kaybettirmek amacıyla usulsüz ticari işlemler ve tapu devirleri yaptıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulunması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.