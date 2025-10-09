Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yabancı uyruklu iş insanını yatırım yapma vaadiyle yaklaşık 197 milyon avro dolandırdılar

Yabancı uyruklu iş insanını yatırım yapma vaadiyle yaklaşık 197 milyon avro dolandırdılar

13:349/10/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
İstanbul'da yabancı uyruklu iş insanının dolandırılmasına ilişkin şüphelilerin işlemleri sürüyor
İstanbul'da yabancı uyruklu iş insanının dolandırılmasına ilişkin şüphelilerin işlemleri sürüyor

Rusya ve Slovakya vatandaşı iş insanını, Türkiye'de yatırım yapma vaadiyle yaklaşık 197 milyon avro dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 1'i serbest bırakılırken, 9'u adliyeye sevk edilecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Rusya Federasyonu ve Slovak Cumhuriyeti vatandaşı olan, birçok ülkede ticari yatırımlar yapan kişinin, Türkiye'de yatırım yapma vaadiyle kendisinden yaklaşık 197 milyon avro alan şüphelilerin sahte belgeler düzenledikleri, paraların izini kaybettirmek amacıyla usulsüz ticari işlemler ve tapu devirleri yaptıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulunması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Şüphelilerden biri, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Firari durumda olan 1 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarılması talep edildi. Yurt dışında olduğu belirlenen avukat şüphelinin de kendisinin ifade vermeye geleceği belirtildi.

Düzenlenen operasyonda 12 şüpheliden 10'u yakalandı

9 şüphelinin ise savcılığın talebi üzerine İstanbul Adliyesi'ne sevk edileceği ve ifadelerinin alınacağı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında 12 şüpheli hakkında "nitelikli dolandırıcılık", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "resmi/özel belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak veya yönetmek" ve "örgüt üyeliği" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

Polis ekiplerince dün düzenlenen operasyonda 12 şüpheliden 10'u yakalanmıştı.




#dolandırıcılık
#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
#Soruşturma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KPSS SONUÇ TARİHİ 2025: KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, duyuru geldi mi?