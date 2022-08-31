Gündem Yağmur borusundan tırmandığı evden 900 bin liralık altın ile 100 bin lira çaldı
ADANA

Yağmur borusundan tırmandığı evden 900 bin liralık altın ile 100 bin lira çaldı

Adana'nın Seyhan ilçesinde, iki katlı müstakil eve yağmur borusundan tırmanıp, giren Fatih Ö. (34), memur Hatice A.'ya (47) ait 900 bin TL değerindeki altın ile 100 bin TL parayı çaldı. Şüpheli yakalanıp tutuklanırken, baskında çalınan altın ve para ele geçirildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Yağmur borusundan tırmandığı evden 900 bin liralık altın ile 100 bin lira çaldı
Hırsızlık yapan zanlı yakalandı.

Olay, 24 Ağustos'ta Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde 2 katlı müstakil evde meydana geldi. Evine akşam saatlerinde gelen Hatice A., ikinci kattaki yatak odasına çıktı.

Giysi dolabındaki eşyaların dağıldığını gören Hatice A., sakladığı 900 bin TL değerindeki altın ile 100 bin TL paranın çalındığını anlayınca polise başvurdu. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin Fatih Ö. olduğunu ve evin ikinci katına yağmur borusundan tırmanarak, girdiğini belirledi.

Fatih Ö.'nün Beyceli Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit eden ekipler, operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada, Hatice A.'nin çalınan altın ve paraları bulundu.

Emniyette suçunu itiraf edip, adliyeye sevk edilen Fatih Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ele geçirilen altın ve paralarsa sahibine teslim edildi.

Hollanda'da ATM'ler hedefte: İki haftada altı hırsızlık vakası
DÜNYA
Hollanda'da ATM'ler hedefte: İki haftada altı hırsızlık vakası

Baz istasyonlarından hırsızlık yapan iki şüpheli tutuklandı
GÜNDEM
Baz istasyonlarından hırsızlık yapan iki şüpheli tutuklandı
Canım sıkıldı vurdum

'Canım sıkıldı vurdum'

​Kuzenini ağır yaralayan şahıstan kan donduran cevap.
Polisi hareketegeçiren iddia

Polisi harekete
geçiren iddia

​Bursa'daki yangında restoran küle döndü.
Türkiye ekonomisihız kesmiyor

İkinci çeyrekte yüzde 7,6 büyüdü.

​30 milyon Pakistanlının gözü kulağı gelecek yardımlarda.

Meteoroloji ve AKOM'dan uyarılar peş peşe geldi.

Altıeylül'de ilk ürün heyecanı

Altıeylül'de ilk ürün heyecanı

​Tarlalarda ilk ayçiçeği hasadı yapıldı.

​Yeni detaylar belli olmaya başladı

​Suç örgütü elebaşı Sedat Peker ile Ünsal Ban ahlâksızlıkta birbirleriyle yarıştı.

​Uygulama 2 Eylül'de yürürlüğe girecek.

ABD Başkanı Biden'dan '​Güvenli Amerika Planı'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.