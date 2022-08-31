Yağmur borusundan tırmandığı evden 900 bin liralık altın ile 100 bin lira çaldı

Olay, 24 Ağustos'ta Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde 2 katlı müstakil evde meydana geldi. Evine akşam saatlerinde gelen Hatice A., ikinci kattaki yatak odasına çıktı.

Giysi dolabındaki eşyaların dağıldığını gören Hatice A., sakladığı 900 bin TL değerindeki altın ile 100 bin TL paranın çalındığını anlayınca polise başvurdu. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin Fatih Ö. olduğunu ve evin ikinci katına yağmur borusundan tırmanarak, girdiğini belirledi.

Fatih Ö.'nün Beyceli Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit eden ekipler, operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada, Hatice A.'nin çalınan altın ve paraları bulundu.

Emniyette suçunu itiraf edip, adliyeye sevk edilen Fatih Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ele geçirilen altın ve paralarsa sahibine teslim edildi.

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