Yangın evdeki zehir deposunu ortaya çıkardı: 10 gözaltı

Yangın evdeki zehir deposunu ortaya çıkardı: 10 gözaltı

00:4220/04/2026, Pazartesi
Yangın çıkan evde uyuşturucu ve silah ele geçirildi.
Yangın çıkan evde uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

İzmir’de yangın ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, evde yaptıkları aramada uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirdi. Limontepe Mahallesi’nde yaşanan olayda, evden çıkan 7 kişiyle bağlantılı olduğu belirlenen 3 şüpheli daha yakalanırken toplam 10 kişi gözaltına alındı. Operasyonda binlerce uyuşturucu hap ve mühimmat ele geçirilirken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, yangın çıkan evde uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler dün, Limontepe Mahallesi'nde silahla ev basıldığı ihbarı üzerine bölgeye gitti. Evde yangın çıktığını gören ekipler, olay yerinden dışarı çıkan 7 şüphelinin bölgeden ayrılmasına izin vermedi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesinin ardından evde ve bitişiğindeki diğer evde arama yapan polis, 1 ruhsatsız tabanca, 2 bin 926 uyuşturucu ecza, 3 fişek ve 1 kovan ele geçirdi.

Polis ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde, evden çıkan 7 şüpheli ile bağlantısı olduğu değerlendirilen 3 kişiyi tespit etti. Gözaltına alınan 10 şüpheli, işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.



