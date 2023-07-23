Yangın Özel Harekat

Orman yangınları ile mücadelede hava filosunu güçlendiren Türkiye, yangınlara karadan müdahalede hayati rol oynayan insan gücünü de profesyonelleştiriyor. Bu kapsamda Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan ve AFAD tarafından eğitilen Orman Arama Kurtarma Timleri (ORKUT), orman yangınlarıyla mücadele başta olmak üzere deprem, sel ve heyelan gibi tüm afetlerle mücadeleye katkı sunuyor.

5 HAFTALIK EĞİTİM

2022 yılında kurulan ORKUT timi, Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde görevli profesyonel itfaiye erlerinden oluşuyor. Time katılmak gönüllülük esasına dayanıyor. AFAD tarafından verilen 5 haftalık bir eğitimi başarıyla tamamlayan itfaiye erleri ORKUT timine katılıyor. Orman komandoları olarak da isimlendirilen ORKUT timi üyeleri arama kurtarma dahil birçok eğitimden geçiyor. Türkiye genelindeki 30 Orman Bölge Müdürlüğü’nde 36 tim ve 462 personel ile 7/24 esasına göre zorlu görevlere hazır bulunan ORKUT timleri, afetlerle mücadelenin yanı sıra tüm ormancılık faaliyetlerinde de görev yapıyor. Orman Genel Müdürlüğü’nün yakın dönemdeki hedefi ise Orman Komandolarının sayısını 4 bin 500’e çıkartmak.

HAREKAT MERKEZİNİN ELİ, GÖZÜ, KULAĞI

ORKUT timlerinin öncelikli görevi orman yangınları ile mücadele. Tim, yangın ihbarı alınan bölgeye hızla intikal ediyor, havadan yapılacak olan müdahale için karadan keşif çalışması yapıyor. Yangının sardığı alanın büyüklüğünü, yangın tipini ve rüzgar hızını yangın harekat merkezine aktaran ORKUT timi bir anlamda harekat merkezinin sahadaki eli, gözü, kulağı oluyor.

GİRİLEMEYEN YERLERDELER

Orman yangınına müdahaleyi zorlaştıran zorlu arazi şartlarıyla karşılaşılınca ORKUT timleri devreye giriyor. Zorlu arazi koşullarında 4 bin metreye kadar hortum çekebilen ORKUT timleri meydana gelen ve girilemeyecek olan alanlarda başlayan yangınlara karadan ilk müdahaleyi yapıyor.

10 DAKİKADA MÜDAHALE

ORKUT timleri, aldıkları eğitimle meydana gelen yangınlara hızla müdahale etme imkanına sahip. Alanında uzman ve tecrübeli isimlerinden oluşan tim yaklaşık 10 dakikada yangına karadan müdahale edebiliyor. İstanbul’da Yeni Şafak muhabirlerinin katıldığı ve senaryo gereği başlatılan yangını ORKUT timi sadece 3 dakikada söndürdü. ORKUT timinin orman yangınlarına müdahale süresi ise ortalama 10 dakika.

DAİMA HAZIRIZ

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ORKUT timinin amiri Fatih Şimşek ise timin faaliyetleri hakkında şunları söyledi: “Biz, genel müdürlüğümüzün uhdesinde gerekli görülen tüm eğitimleri almış, profesyonel afet müdahale timiyiz. Türkiye’nin her yerindeki her türlü afete 7/24 müdahale etmek için hazırız. Dün, Çanakkale ve Tekirdağ yangınlarına müdahale edip, görevimizi tamamlayarak gece itibarıyla bölge müdürlüğümüze döndük. Burada da gelecek görevler için daima hazırız.”

Depremde de işbaşındaydık

Fatih Şimşek, sadece yangın değil diğer afetlerde de görev almak için eğitildiklerini belirterek, şöyle devam etti: “Yangınların yanı sıra, deprem, sel ve heyelan gibi afetlere müdahale etme kapasitemiz de mevcut. Kahramanmaraş merkezli depremlerde birçok enkazda arama kurtarma çalışmalarına katıldık. Timlerimiz Hatay başta olmak üzere tüm deprem illerinde birçok can kurtardı. Aynı şekilde sel ve heyelan gibi afetler için de hazırlıklıyız.”











