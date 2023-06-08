Yangınlara hazırız

2021 yılında Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaşanan büyük orman yangınlarından ders çıkaran Türkiye, orman yangınlarıyla hem havadan hem de karadan mücadele kapasitesini artırdı. Uçak sayısı 19’a, helikopter sayısı 63’e, İHA sayısı ise 8’e çıkarıldı. Orman yangınlarıyla mücadelede tarihin en büyük hava filosunun kurulduğunu söyleyen Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, “Rezerv araçlarımızla birlikte toplam 133 hava aracı, bin 560 arazöz, 2 bin 453 ilk müdahale aracı ve gönüllülerle birlikte 145 bin kişilik insan gücü ile 2023 yılı yangın sezonuna hazırız” dedi.

ON BİNLERCE KİŞİYE ÖNLEME EĞİTİMİ

Orman yangınları ile mücadelede önleme, söndürme ve rehabilite olmak üzere üç ana stratejiye dikkat çeken Karacabey, “Bunlardan en önemlisi doğal olarak önleme faaliyetleri. 2023 yılı yangın sezonu hazırlıkları kapsamında bölge müdürlüklerinde iş başı eğitimleri devam ediyor. 10 bin 372 işçi personel, 2 bin 521 teknik personelin iş başı eğitimleri tamamlandı. Yangın sezonu öncesi köylerimizde eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerine devam ediyoruz. Bu kapsamında 4 bin 866 köyde çalışma yaptık. 71 bin 214 köylümüze, 5.939 çoban ve arıcıya orman yangınlarıyla mücadele eğitimi verdik. Ayrıca 4 bin 547 askeri personelde bu eğitimlerden faydalandı” diye konuştu.

SU ATMA KAPASİTESİ 299 TON

Envantere giren hava araçlarıyla Türkiye’nin yeni yüzyılında tarihin en büyük orman yangını söndürme filosunun kurulduğunu anlatan Karacabey, envanterdeki uçak ve helikopter sayısının her yıl kademeli olarak arttığını söyledi. Orman teşkilatının envanterinde 19 uçak, 63 helikopter, 8 İnsansız Hava Aracı ve diğer kurumlarla belirlenen rezerv araçlarla birlikte toplam 133 hava aracının yer aldığını belirten Karacabey, “Orman yangınlarına havadan etkin müdahale için hazırız. Bu vesile ile 2000 yılında 85 ton olan su atma kapasitemizi 299 tona çıkarttık” şeklinde konuştu.

BAŞARININ ŞİFRESİ: KARA GÜCÜ

Orman yangınları ile mücadelede başarının asıl şifrelerinden birinin kara gücü olduğunu belirten Karacabey sözlerine şöyle devam etti: “Bir yangın meydana geldiğinde, ilk müdahaleden yangın tamamen sönene kadar olan tüm müdahalelerde kara unsurları asli yangın müdahale gücüdür. Bu doğrultuda kara gücümüzle alakalı teknik ve teknolojik altyapımızı da güçlendirdik. Son bir yılda envanterimize dahil ettiklerimizle birlikte Bin 560 arazöz, 2 bin 453 ilk müdahale aracı ve gönüllülerle birlikte yaklaşık 145 bin kişilik insan gücümüz ile 2023 yılı yangın sezonuna karadan da hazırız.”

Hedef 10 dakikada müdahale

2003 yılında ortalama 40 dakikayı bulan yangınlara müdahale süresini 2022 yılı itibarıyla 11 dakikaya kadar düşürdüklerini ifade eden Karacabey, “Birkaç yıl içinde de 10 dakikaya ulaşmak için gerekli yatırımlar yapıldı. Yangınları daha erken tespit için mevcut 776 yangın gözetleme kulesinden 184’ü ‘akıllı kuleye’ dönüştürülerek, bunlara 324 kamera sistemi kuruldu. Bu sistemler yangını önce tanımlayıp sonra sesli ve görsel olarak bölgedeki görevli personeli uyarıyor. İhbar alınan veya tespit edilen orman yangınına 1357 noktada konuşlanmış ilk müdahale ekibiyle en kısa sürede müdahale ediliyor” diye anlattı. 2022 yılında meydana gelen 2 bin 160 orman yangınının yüzde 83’ü, insan kaynaklı ortaya çıktı. Bu yangınlardan 358’i yıldırım, 86’sı kasıt, 150’si kaza, bin 566’sı ise ihmal ve dikkatsizlik nedeniyle başladığı ifade ediliyor.







