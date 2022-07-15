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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

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Türkiye Cumhuriyeti’nin demokrasi düzenine kast eden 15 Temmuz darbe girişiminin önüne geçerek karşı koyan Türk milletinin direnişi, uluslararası arenada da büyük yankı uyandırdı. Kardeş ülke Azerbaycan yaşananların ardından en hızlı tepkiyi gösteren ülkeler arasında yer aldı.

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Muhammed Vefa Yürekli Yeni Şafak
Yanımızdalardı
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Türkiye Cumhuriyeti’nin demokrasi düzenine kast eden 15 Temmuz darbe girişiminin önüne geçerek karşı koyan Türk milletinin direnişi, uluslararası arenada da büyük yankı uyandırdı. Birçok ülke ve uluslararası örgüt yaşananların ardından darbe girişimini kınayan açıklamalar yayımladı.

EN HIZLI TEPKİYİ AZERBAYCAN VERDİ

Türkiye’nin yanında yer alan bazı ülkeler, darbe girişimi sert bir dille kınayarak demokratik yollarla seçilmiş hükümete destek verdi. Kardeş ülke Azerbaycan yaşananların ardından en hızlı tepkiyi gösteren ülkeler arasında yer aldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yaşanan olayları Türkiye devletine, Türk halkına, onun iradesine ve seçimine karşı işlenen korkunç bir cinayet olarak nitelendirdi. Aliyev, “Türk milletinin ulusal çıkarlarına, ülkenin demokratik yapısına ve hukukun egemenliğine karşı yapılan darbe girişimini kınıyor ve Türk vatandaşlarının demokratik yolla seçtiği iktidarı sonuna kadar destekliyoruz” şeklinde konuştu.

BAŞKANLARDAN KINAMA

İngiltere’de dönemin Başbakanı Theresa May, dönemin Almanya Şansölyesi Angela Merkel, dönemin ABD Başkanı olan Barack Obama, Dışişleri Bakanı John Kerry ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang da darbeyi kınadı. KKTC, Bulgaristan, Filistin, Fransa, Gürcistan, Irak, İran, İsrail, İtalya, Katar, Kanada, Pakistan, Yunanistan, Somali ve Suudi Arabistan da Türkiye’nin yanında yer alan ülkelerdendi.

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