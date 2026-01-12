Yapay zekâyla dijital istismar

Yapay zekâ destekli uygulamaların kontrolsüz kullanımı, eğitim ortamlarında akran zorbalığı ve dijital istismar riskini artırıyor. Fotoğrafların tek bir komutla müstehcen içeriklere dönüştürülebilmesi, özellikle çocuklar açısından ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturuyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden Doç. Dr. Yusuf Kızıltaş, Ankara’daki bir ortaokulda yaşanan olayı örnek göstererek, bir öğrencinin sınıf arkadaşına ait fotoğrafı yapay zekâ ile bikini giydirme ve çıplaklaştırma görüntülerine dönüştürdüğünü, bu içeriğin ebeveynin WhatsApp durumunda dahi paylaşıldığını söyledi. Okul yönetiminin paylaşımı kaldırtarak konuyu kapatmasının kalıcı çözüm olmadığını vurgulayan Kızıltaş, acil ve caydırıcı önlemler alınması gerektiğini belirtti.

TEK KOMUTLA İSTİSMAR MÜMKÜN

Kızıltaş, özellikle yapay zekâ asistanlarının tek bir komutla fotoğrafları uygunsuz hale getirebilmesinin büyük bir risk olduğunu ifade ederek, bu tür uygulamaların ücretli aboneliklerle de olsa hâlâ istismara açık olduğunu dile getirdi. Bu durumun yalnızca yetişkinleri değil, okul çağındaki çocukları da hedef haline getirdiğine dikkat çekti.

HUKUKİ SONUÇLARI AĞIR

Avukat Şahin Antakyalıoğlu ise bir çocuğa ait fotoğrafın yapay zekâ ile müstehcen hale getirilmesinin ve paylaşılmasının Türk Ceza Kanunu kapsamında suç olduğunu vurguladı. Bu tür eylemlerin akranlar arasında gerçekleşmesi durumunda dahi “akran istismarı” sayıldığını belirten Antakyalıoğlu, mağdur ailelerin içeriğin kaldırılması için Sulh Ceza Hâkimliği’ne başvurabileceğini ve savcılığa suç duyurusunda bulunabileceğini söyledi.

Amacın, cezalandırmadan çok çocuğun korunmasına yönelik olması gerektiğini ifade eden Antakyalıoğlu, yapay zekâ ile üretilen içeriklerde "yapay zekâ ürünü" ibaresinin zorunlu hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.








