Yapımı tamamlanan konutlar kasımda İzmirli depremzedelere teslim edilecek

BBP Genel Başkanı Destici'den Akşener'e tepki: Milliyetçiyim diye ortada dolaşmayacaksın

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kocaeli'de partisinin ilçe kongresinde konuştu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Siirt'in Kurtalan ilçesindeki esnaf ziyaretinde 'Bulunduğunuz yer 'Kürdistan'dır' ifadesinin kullanılmasına değinen Destici, Akşener'e tepki gösterdi.



Destici, 'Şimdi hanımefendi gidiyor. Siirt Kurtalan'da bir dükkana giriyor, sözde esnaf dükkanına giriyor ve orada kendisine karşı, belli ki bir PKK'lı, çıkıp diyor ki, 'Burası Kürdistan. Siz bunu niye söylemiyorsunuz.' diyor. Hanımefendi sessiz. Lafı eveliyor, geveliyor. Ona verilecek cevap şudur: Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve burası da Siirt Kurtalan'dır, sen başka bir şey arıyorsan, defolup gideceksin.

Eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde ayrı bölgeden, ayrı devletten bahseden biri varsa, Bu senin yüzüne söyleniyor ve sen de buna hak ettiği gibi cevap veremiyorsan o zaman 'milliyetçiyim' diye ortada dolaşmayacaksın.' dedi.