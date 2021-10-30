Yapımı tamamlanan konutlar kasımda İzmirli depremzedelere teslim edilecek
İzmir'de geçtiğimiz yıl meydana gelen 6,6 şiddetindeki deprem sonrası inşasına başlanan konutlardan yapımı tamamlananlar, kasım ayı içinde depremzedelere teslim edilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle7 proje alanında 1701 bağımsız bölümden 749'unun tesliminin gerçekleştirileceğini açıkladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından, İzmir'de 30 Ekim 2020'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremin birinci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇTİ
Depremin üzerinden 1 yıl geçtiğini ancak yaşanan acı ve kayıpların hala ilk günkü tazeliğini koruduğunu belirten Kurum, İzmir depreminde hayatını kaybeden tüm vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.
5 BİNİ AŞKIN KONUT
Şehirleri riskli yapılardan ve çarpık kentleşmeden kurtarmakta kararlı olduklarını vurgulayan Bakan Kurum, şunları kaydetti:
"Bugün İzmir tarihinin en büyük, en kapsamlı deprem dönüşümünü başlattık, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şubat ayında Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle konutlarımızın temellerini atmıştık. 5 bin 66 konutumuz ve 369 dükkanımızın inşaatları tüm hızıyla yükseliyor.
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KALANI YIL SONUNDA
Tıpkı Elazığ ve Malatya'da olduğu gibi İzmir'de de kasım ayı içerisinde depremin birinci yıl dönümünde Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, merkezde 7 proje alanında 1701 bağımsız bölümden 749'unu depremzede kardeşlerimize teslim edeceğiz. Kalan bağımsız bölümleri de yıl sonunda teslim ediyoruz."