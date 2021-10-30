Gündem Yapımı tamamlanan konutlar kasımda İzmirli depremzedelere teslim edilecek
İZMİR

Yapımı tamamlanan konutlar kasımda İzmirli depremzedelere teslim edilecek

İzmir'de geçtiğimiz yıl meydana gelen 6,6 şiddetindeki deprem sonrası inşasına başlanan konutlardan yapımı tamamlananlar, kasım ayı içinde depremzedelere teslim edilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle7 proje alanında 1701 bağımsız bölümden 749'unun tesliminin gerçekleştirileceğini açıkladı.

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Haber Merkezi AA
Yapımı tamamlanan konutlar kasımda İzmirli depremzedelere teslim edilecek
Yıkıcı İzmir depreminin yaralı sarıldı, yeni binalar yükseldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından, İzmir'de 30 Ekim 2020'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremin birinci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇTİ

Depremin üzerinden 1 yıl geçtiğini ancak yaşanan acı ve kayıpların hala ilk günkü tazeliğini koruduğunu belirten Kurum, İzmir depreminde hayatını kaybeden tüm vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

5 BİNİ AŞKIN KONUT

Şehirleri riskli yapılardan ve çarpık kentleşmeden kurtarmakta kararlı olduklarını vurgulayan Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Bugün İzmir tarihinin en büyük, en kapsamlı deprem dönüşümünü başlattık, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şubat ayında Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle konutlarımızın temellerini atmıştık. 5 bin 66 konutumuz ve 369 dükkanımızın inşaatları tüm hızıyla yükseliyor.

KALANI YIL SONUNDA

Tıpkı Elazığ ve Malatya'da olduğu gibi İzmir'de de kasım ayı içerisinde depremin birinci yıl dönümünde Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, merkezde 7 proje alanında 1701 bağımsız bölümden 749'unu depremzede kardeşlerimize teslim edeceğiz. Kalan bağımsız bölümleri de yıl sonunda teslim ediyoruz."

Unutmadık: 117 vatandaşımızın hayatını kaybettiği İzmir depreminin üstünden tam bir yıl geçti
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İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremden bu yana geçen 365 günde yaralar sarılırken yaşamını yitiren 117 kişinin acısı yüreklerden silinemedi.<br><br>
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Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) uzmanlarının imzasını taşıyan rapora göre, 30 Ekim saat 14,51'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem, Kuşadası Körfezi açıklarında, Doğanbey Mahallesi'nden yaklaşık 23 kilometre güneyde Ege Denizi'nde yaşandı.<br><br>
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Özellikle Bayraklı ilçesini vuran depremde 117 kişi yaşamını yitirdi, 1034 kişi yaralandı. İzmir'in tüm ilçelerini ve çevre illeri sarsan deprem, hafızalara yıkılmış binalar, enkazın altından saatler sonra kurtarılan Ayda, Elif, İnci gibi umudun simgesi haline gelen çocuklarla kazındı.<br><br><br><br>
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Depremin ardından hayatta kalanların umudunu ve yitirilenlerin acısını paylaşmak için Türkiye'nin her yerinden yardıma koşan gönüllüler, sivil toplum kuruluşları ve resmi kurum görevlilerinin canla başla çalışması da unutulmadı.<br><br>
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Enkaz yığınına dönen Doğanlar Apartmanı'ndan depremden 65 saat sonra çıkarılan Elif Perinçek, hem kurtarma ekiplerinin hem de tüm Türkiye'nin umudunu yeniden tazeledi. Arama kurtarma ekiplerinin tozlar içinde bulduğu ve küçük bir göz hareketinden yaşadığını anladığı Elif, yeniden ışığa kavuştuğunda kurtarıcılarının parmaklarına küçük elleriyle sıkı sıkı sarıldı.<br><br>
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Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra çıkarılan Ayda Gezgin'e ise doktorlar daha beton blokların arasında kurtarılması beklerken müdahalede bulundu. Alkışlar ve gözyaşlarıyla enkazdan alınan minik Ayda, Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesinin Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altına alındı. Ayda'nın enkazdan çıkarılırken çağırdığı annesi Fidan Gezgin ise depremde hayatını kaybetti.<br><br>
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Emrah Apartmanı'nın enkazından 58 saat sonra 14 yaşındaki İdil Şirin'in kurtarılmasıyla da büyük sevinç yaşandı. Rıza Bey Apartmanı'nın yığınları altından 17 saat sonra çıkarılan 16 yaşındaki İnci Okan, yaşama tutunanlar arasındaki yerini aldı. Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 10 saat sonra çıkarılan 15 yaşındaki Günay Özışık ise kurtarılmayı beklerken çektiği cep telefonu görüntüleri ve yaşama azmi ile gündeme geldi.<br><br>
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Türkiye, İzmir'de yaşanan depremin ardından yaraların hızla sarılması için seferber oldu. Devletin bölgede yürüttüğü yoğun çalışmaların yanı sıra depremzedeler için ülkenin dört bir yanından yapılan yardımlar İzmir'e ulaştırıldı.<br><br>
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Deprem sonrasında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) koordinasyonunda, arama kurtarma faaliyetlerinden binalardaki hasar tespit çalışmalarına, depremzedelerin acil ihtiyaçlarının giderilmesinden psikososyal desteğe uzanan uygulamalar hızla devreye alındı.<br><br>
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Ulusal, il ve ilçe düzeyinde hangi çalışmaların yürütüleceği, hangi kurumların ne gibi görevleri üstleneceğinin tek tek belirlendiği Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ışığında bakanlıklar ve ilgili kuruluşların tamamı, depremin ilk dakikalarından itibaren vatandaşların yardımına koştu. AFAD, AKUT, Jandarma Arama ve Kurtarma timleri, sivil toplum kuruluşları ve belediyelerden ekiplerin yer aldığı 7 binin üzerinde görevli, gece gündüz enkaz altındaki vatandaşları kurtarmak için adeta zamanla yarıştı.<br><br><br><br>
Unutmadık: 117 vatandaşımızın hayatını kaybettiği İzmir depreminin üstünden tam bir yıl geçti
İzmir'in tüm ilçelerini ve çevre illeri de sarsan 6,6 büyüklüğündeki deprem, yıkılmış binalar, enkazın altından saatler sonra kurtarılanlar ve hayatını kaybeden 117 kişinin acısıyla hafızalara kazındı. Yaşanan felaketin üstünden tam bir yıl geçti, acılar ise hala taze...

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