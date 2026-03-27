Yaptığı paylaşım partiyi karıştırdı: İYİ Partili başkan görevinden istifa etti

Manisa’nın Salihli ilçesinde İYİ Parti Salihli İlçe Başkanı Osman Özen, görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Özen, yaptığı yazılı açıklamada istifa kararını kendi iradesiyle aldığını belirtti. Siyaseti hiçbir zaman makam odaklı görmediğini ifade eden Özen, bu anlayış doğrultusunda hareket ettiğini kaydetti. Açıklamasında şahsi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımın parti üzerinden tartışma konusu haline gelmesi üzerine söz konusu kararı aldığını belirten Özen, görevden alınmasının söz konusu olmadığını vurguladı. Özen, istifasının tamamen kendi iradesi ve siyasi sorumluluk anlayışının bir gereği olduğunu ifade ederek, önceliğinin mensubu olduğu partinin ve il başkanlığının kamuoyu nezdinde yıpranmaması olduğunu dile getirdi. Görev süresi boyunca birlikte çalıştığı teşkilat mensuplarına, il başkanlığına ve Salihli kamuoyuna teşekkür eden Özen, siyasi çalışmalarını görevinden bağımsız olarak sürdüreceğini bildirdi.
Kumar paylaşımı partiyi karıştırdı
İddialara göre, Ramazan Bayramı tatili için Gürcistan'ın Batum şehrinde bulunan Özen, kumarhanede kazandığı “1047’lik majör” ikramiyeyi kişisel hesabında paylaştı. Paylaşımın kısa sürede yayılması üzerine parti içinde tartışmalar başladı.
"Görevden alındı"
Gelişmeler üzerine İYİ Parti Genel Merkezi’nin devreye girerek Osman Özen’i Ankara’ya çağırdığı öğrenildi. Gerçekleştirilen görüşmenin ardından Özen’in istifasının istendiği belirtildi.
Yaşanan sürecin ardından Osman Özen’in görevden alındığı bildirildi.