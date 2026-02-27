Mihalgazi Belediye Başkanı'nın kıyafetine hakaret eden Mehmet Emin Korkmaz'a kamu davası

İYİ Parti kurucu üyesi Mehmet Emin Korkmaz, yöresel kıyafet giymeyi tercih eden AK Partili Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün'e, “Bu siyasal İslamcı şalvarlı kadının görevi ilçe yönetmek midir yoksa ahırında inek sağmak mıdır? Katır mühürdar oldu! Kargalara kalan belediye, kimlere kalmış!” diyerek hakaret etmişti. Aşağılayıcı sözlerin ardından Erzurum'da gözaltına alınan Korkmaz tutuklanmıştı. Zanlı hakkında, kamu davası açıldı.
Mihalgazi Belediye Başkanı’na dini değerleri hedef alarak hakaret eden şüpheli hakkında kamu davası açıldı.
Başkanın kıyafeti ve benimsediği dini değerler üzerinden yapılan paylaşım sonrası şüpheli “Kamu Görevlisine Hakaret” ve “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik” suçlarından yargılanacak.
Şüpheli hakkında hazırlanan iddianame bugün mahkemece kabul edildi; ilk duruşma 17 Nisan 2026’da görülecek.
Ayrıntılar geliyor...